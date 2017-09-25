  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Başsız Robot COMAN İle Tanışın

Başsız Robot COMAN İle Tanışın

Başsız Robot COMAN İle Tanışın
YORUM YAZ
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

İsviçreli araştırmacılar, geliştirdikleri yeni algoritma ve esnek eklem yapısı sayesinde, robotların kendi bedenlerini tanımalarını ve insan gibi hareket etmelerini sağlayacak.

Bilim insanları, robotların insan hayatına çok daha iyi bir şekilde uyum sağlaması için yeni algoritmalar üzerinde çalışıyorlar. İsviçreli araştırmacılar, tasarladıkları başsız robot COMAN üzerinde oldukça ilginç bir çalışmaya da imza attılar.

Robot, emsallerine göre daha esnek ve insansı bir şekilde hareket edebiliyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri esnek eklem kombinasyonu ve robotun kendi bedenini tanımasına yardımcı olan algoritma sayesinde, COMAN’ın daha doğal bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.

COMAN, doğal bir şekilde yürümekle kalmayıp, nesneleri taşıyor, merdiven çıkıyor ve kendisine yapılan şakalara tepki gösteriyor. Şaka dediysem, Boston Dynamics’in robotlarını hatırlarsınız. İtilip kakıldıklarında az üzülmemiştik. COMAN, akranları gibi kolay devrilebilen bir robot değil. Örneğin, bir yerine bastırırsanız ayağını nereye sabitleyeceğini biliyor. Dolayısıyla, kendisiyle eğlenmek isteyen insanları az da olsa üzebilir.

COMAN, dünyayı keşfetmek için herhangi bir kafaya ihtiyaç duymuyor. Başsız bedeniyle diğer robotlara göre biraz farklı görünse de, esnek yapısı ve algoritması sayesinde oldukça ilgi çekici gözüküyor. 

Araştırma ekibi, COMAN’ın masa gibi nesneleri taşımasını sağlayarak iki ayaklı robotların koordinasyonu üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Güzel haber, sonunda evinizdeki eşyaların yerini değiştirecek sağlam bir yardımcıya kavuşabilirsiniz. Yine de kafası olsa fena olmazdı. 

Dünyanın İlk Tamamen Robot Mutfağı Harikalar Yaratıyor TEKNOLOJİ Dünyanın İlk Tamamen Robot Mutfağı Harikalar Yaratıyor

Yüz Tanıma Teknolojisine Sahip Çinli Robot Polis TEKNOLOJİ Yüz Tanıma Teknolojisine Sahip Çinli Robot Polis

02:10 En Gelişmiş İnsansı Robot ATLAS ile Tanışın
En Gelişmiş İnsansı Robot ATLAS ile Tanışın

ETİKETLER: iki ayaklı robot algoritma akıllı robotlar

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hotspot Shield Hotspot Shield
Hotspot Shield Hotspot Shield, internet üzerinde kimliğinizi gizleyerek anonim olarak dolaşabileceğiniz ve yasaklı sitelere ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan giriş yapabileceğiniz güçlü bir proxy programıdır. ÜCRETSİZ
VPN Unlimited VPN Unlimited
VPN Unlimited VPN Unlimited ile kişisel bilgi güvenliğinizi sağlayabilir ve yasaklı sitelere erişebilirsiniz DENEME SÜRÜMÜ
1Mobile Market 1Mobile Market
1Mobile Market Android akıllı telefonunuzda alternatif bir uygulama marketi arayışındaysanız bu ücretsiz marketi kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Virtual DJ Virtual DJ
Virtual DJ Dünyanın en iyi DJ programlarından birisi olan Virtual DJ ile kendi remikslerinizi yaratabilir, müzik alanındaki yaratıcılığınızı amatör olarak ortaya çıkarabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Spider Man 2 Spider Man 2
Spider Man 2 Spiderman'ın ikinci filminin oyunu... DENEME SÜRÜMÜ
Kingo ROOT Kingo ROOT
Kingo ROOT Kingo ROOT, Android cihazlarınızı Windows işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinden rootlayabileceğiniz ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
Fake Voice Fake Voice
Fake Voice Fake Voice kullanması kolay ses değiştirme programıdır. Sesinizi kadın,erkek,çocuk,robot,yaşlı ve genç gibi seslere çevirebilirsiniz. Böylece isterseniz Msn'de arkdaşlarınıza şaka yapabilir veya eğlenceli kayıtlar hazırlayabilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ
SmartSafeDNS SmartSafeDNS
SmartSafeDNS Smart Safe DNS ile güvenli ve engelsiz bir şekilde DNS ayarı değiştirip internet sitelerine girebilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR