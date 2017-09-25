Başsız Robot COMAN İle Tanışın

İsviçreli araştırmacılar, geliştirdikleri yeni algoritma ve esnek eklem yapısı sayesinde, robotların kendi bedenlerini tanımalarını ve insan gibi hareket etmelerini sağlayacak.

Bilim insanları, robotların insan hayatına çok daha iyi bir şekilde uyum sağlaması için yeni algoritmalar üzerinde çalışıyorlar. İsviçreli araştırmacılar, tasarladıkları başsız robot COMAN üzerinde oldukça ilginç bir çalışmaya da imza attılar.

Robot, emsallerine göre daha esnek ve insansı bir şekilde hareket edebiliyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri esnek eklem kombinasyonu ve robotun kendi bedenini tanımasına yardımcı olan algoritma sayesinde, COMAN’ın daha doğal bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.

COMAN, doğal bir şekilde yürümekle kalmayıp, nesneleri taşıyor, merdiven çıkıyor ve kendisine yapılan şakalara tepki gösteriyor. Şaka dediysem, Boston Dynamics’in robotlarını hatırlarsınız. İtilip kakıldıklarında az üzülmemiştik. COMAN, akranları gibi kolay devrilebilen bir robot değil. Örneğin, bir yerine bastırırsanız ayağını nereye sabitleyeceğini biliyor. Dolayısıyla, kendisiyle eğlenmek isteyen insanları az da olsa üzebilir.

COMAN, dünyayı keşfetmek için herhangi bir kafaya ihtiyaç duymuyor. Başsız bedeniyle diğer robotlara göre biraz farklı görünse de, esnek yapısı ve algoritması sayesinde oldukça ilgi çekici gözüküyor.

Araştırma ekibi, COMAN’ın masa gibi nesneleri taşımasını sağlayarak iki ayaklı robotların koordinasyonu üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Güzel haber, sonunda evinizdeki eşyaların yerini değiştirecek sağlam bir yardımcıya kavuşabilirsiniz. Yine de kafası olsa fena olmazdı.