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  4. Batarya Ömrünü İkiye Katlayacak 4 Önemli İpucu

Batarya Ömrünü İkiye Katlayacak 4 Önemli İpucu

Batarya Ömrünü İkiye Katlayacak 4 Önemli İpucu
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Günlük yaşantımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar, adeta vücudumuzun bir organı haline geldi. Öyle ki, telefonumuzun şarjı bittiğinde verdiğimiz ilk tepki, “şarjım bitti” oluyor. Yapılan istatistikler, insanların hayatlarındaki en büyük sorunlardan bir tanesinin de biten şarjlar olduğunu gösteriyor. Fakat aşağıdaki ipuçlarını uygulayarak bu sorununuzu çözebilirsiniz. İşte 4 adımda pil ömrünü uzatmanın yolları.

Sosyal medya kim ne yapmış merakı, şüphesiz yitip giden şarjların baş düşmanı. Tabii, iletişim kurma, müzik dinleme ve yaptığımız diğer şeyler de pilimizi bitiren başlıca faktörlerden. Hal böyle olunca batarya ömürleri kısalıyor ve telefon pillerini şarj edebilecek güç kaynakları aramak çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. 

İşte böyle anlarda batarya ömrünü iki katına çıkarıp, yarı yolda kalmamak isteyenlere incehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, birbirinden değerli 4 ipucu sunuyor.

Aşırı Isınmayı Önleyin

Telefon bataryaları ısıya karşı duyarlı olduğundan, bataryanın aşırı ısınması hem ömrünü kısaltıyor hem de telefonun yavaşlamasına neden oluyor. Şarj esnasında telefonunuzun güneşle direkt temas etmemesine ve bu işlem sırasında kılıf kullanmamaya özen gösterin.

Uyurken Telefonunuzu Şarj Etmeyin

Bataryanız tamamen doluyken telefonunuzu şarjdan çıkarın. Çıkarmadığınız durumda ise elektrik akımından dolayı gerilim arttığından bataryanın ömrü olumsuz olarak etkileniyor. Bu durum özellikle geceleri telefonu şarja takarak uyunan zaman gerçekleştiğinden, yatmadan önce şarj işlemini tamamlamaya dikkat edin.

Bataryanızı Sık Sık Şarj Edin

Telefonunuzu herhangi bir amaç için kullanırken şarj edebilmenizde bir sakınca yok. Tek seferde telefonunuzun bataryasını tamamen doldurmaktansa, kısa aralıklarla da olsa güç kaynağına bağlayarak şarj kontrolünü elinize alabilirsiniz.

Yüzde 100 Doluluk Gerekli Değil

Telefonunuzun şarjının yüzde 100 dolu olması bilinenin aksine iyi bir durum değildir. Batarya tamamen dolu olduğunda çok uzun bir kullanım ömrü sunmayacağından, doluluk oranının yüzde 100 değil de yüzde 85-90 civarında kalması çok daha yararlı olarak batarya ömrünü uzatacaktır.

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ETİKETLER: akıllı telefon batarya ömrü

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