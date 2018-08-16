Batarya Ömrünü Koruyan Uygulama Geliştirildi

Waterloo Üniversitesi'nde araştırmacılar tarafından geliştirilen bir uygulama sayesinde, telefonda performans kaybı yaşamadan batarya ömrünün korunabildiği kanıtlandı.

Akıllı telefon üreticileri çeşitli yollarla pil ömrünü korumak istemiş ancak bunun için performans kaybının göze alınması gerektiğini ifade etmişti. Fakat Kanada'da bir üniversite olan Waterloo Üniversitesi'nde bu sorunun ortadan kaldırılabileceği dile getirildi. Geliştirilen uygulamanın yüzde 25'e kadar pil ömrünü koruduğu belirtildi.

Henüz geliştirilme aşamasında olan uygulamanın arka planda çalışan programların performansını düşürdüğü ve böylelikle pil ömrü konusunda verimlilik sağlanabildiği ifade edildi. Yani kullanıcılar telefon ekranında geziniyorken arka planda çalışan programların parlaklığı kısılıyor ve batarya gereksiz güç kaybetmemiş oluyor.

OLED ve LCD Ekranlarda Çalışıyor

Üniversitenin Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği fakültesinde profesör olan Kshirasagar Naik açıklamasında uygulamanın 200 farklı telefonda test edildiğini ve yalnızca OLED ile LCD panellerde çalıştığını aktardı. Bunun dışında Naik uygulamanın çalışma prensibini şu şekilde aktardı: