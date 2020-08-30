Batarya Pazarında Rekabet Büyük Boyutlara Ulaştı: Avrupa Ve Asya Yarışta!

Küresel batarya pazarında eşi benzeri görülmemiş bir rekabet yaşanıyor. Bu rekabetin ana noktalarını Asya ve Avrupa merkezli şirketler oluşturuyor. Hadi gelin konuyla ilgili tüm detaylara birlikte göz atalım.

Batarya rekabetinde her coğrafyanın farklı bir pazar hedefi bulunuyor. Bazıları oldukça geniş bölgelere yönelirken kimileri de sınırlı sayıda pazarları tercih edebiliyor. Avrupalı şirketler batarya üretiminde Asyalı rakiplerinden pazar payı kapmak için çalışmalarında "niş pazarları" hedef haline getirirken diğerleri ise daha başka yöntemler deniyor. Ancak hepsinin temel amacı büyük bir paya sahip olabilmek.

Batarya pazarında her bölge farklı alanlara yöneliyor

Çinli şirketler CATL, Funeng Technology, BYD ve Lishen, Japon Panasonic ile Güney Koreli Samsung SDI ve LG Chem en fazla rekabet körükleyen kuruluşlar olarak biliniyor. Özellikle de Asya pazarlarını ellerinde bulundurmaları onları en az 3 adım öne geçiriyor.

Küresel batarya piyasasının büyüklüğünün 2025 yılına kadar 250 milyar avroya çıkacak olması bu şirketlerin iştahını en çok arttıran detaylar içerisinde yer alıyor. Özellikle de Avrupa’nın bunda çok küçük bir paya sahip olması tartışılan en önemli konular içerisinde yer alıyor.

Lityum iyon batarya üreticileri elektrikli araçlara odaklanırken, Yunanistan merkezli Sunlgiht gibi şirketler forklift ve sürücüsüz nakliye araçlarında kullanılan asitli bataryalara yoğunlaştı ve çok ciddi kazanımlar elde ediliyor. Avrupa'nın Çin'e karşı rekabet avantajı elde etmesi için bundan daha fazlasına ihtiyaç var. Sizce bu rekabette kim öne geçecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.