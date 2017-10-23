Batarya Teknolojisinde Devrim Yaratacak Gelişme

Bataryaların uzun ömürlü ve daha dayanıklı olabilmeleri için yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan Massachusetts Institute of Technology (MIT), nefes alabilen batarya hücreleri ürettiğini açıkladı.

Bugüne kadar batarya kapasite ve dayanıklılığı üzerine yapılan çalışmalardan çok daha verimli olan bu teknoloji, yenilenebilir enerji sistemlerinde bir devrim niteliği taşıyor.

Batarya teknolojileri, uzun süredir daha dayanıklı ve verimli ürünler üzerinde çalışıyorlar. Ancak bugünün teknolojisi, bu noktada araştırmacıları oldukça kısıtlıyordu. Geçtiğimiz günlerde Massachusetts Institute of Technology (MIT), “nefes alabilen” batarya hücreleri ürettiklerini açıklayarak, batarya teknolojisinde bir adım daha öne geçtiklerini söyledi. Üstelik söz konusu bu teknoloji, bataryaların üretim maliyetlerini de düşürecek.

Söz konusu teknoloji sayesinde elektrikli otomobillerin uzun mesafelerde sürekli şarj olmaları da engellenmiş olacak. Bu durum özellikle elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü kapalı garajlarda atıl bekleyen araçların da şarj edilmeden kullanılabilmelerine olanak tanıyacak. Bu bataryalar, beklemekten dolayı potansiyel kaybetmeyecekler.

Tech Inside teknoloji dergisinde yayınlanan haber, henüz bu teknolojinin ne zaman hayata geçirilebileceği hakkında bir varsayımda bulunmasa da hızla büyüyen yenilenebilir enerji sektörü için büyük bir adım olduğunu yazıyor. Sonuç olarak sektörün can damarı haline gelmesiyle birlikte "nefes alabilen bataryalar" özellikle pazarda patlama yapması beklenen elektrikli araçlar için 2020 yılından önce piyasaya sürülebilirler.