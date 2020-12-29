Bazı Telefonların ve Otomobil Bataryalarının Gümrük Vergisi Sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı cep telefonların ve otomobillerin üretiminde kullanılan bataryaların gümrük vergisi sıfırlandı. Peki, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ne zaman yürürlüğe girecek? Konu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde.

Bazı Bataryaların Gümrük Vergisi İçin Alınan Karar

Cep telefonu ve otomobillerin üretiminde kullanılan bazı bataryalar için yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı batarya ve akülerde gümrük vergisinin 15 Şubat 2020 tarihine kadar sıfırlanacak. Alınan karar kapsamında cep telefonu üretiminde kullanılan lityum-iyon bataryalarda 2,5 milyon adetle sınırlı olmak üzere gümrük sıfırlamasına gidildi.

Cep telefonu üretiminde kullanılan bataryaların yanı sıra yazarkasa üretiminde kullanılan yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer bataryalarda 100 bin adetle sınırlı olmak üzere gümrük vergisinin sıfırlanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılan lityum iyonlu akümülatörler ve nikel metal hidrit akümülamatörler için de gümrük sıfırlamasına gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında alınan karara da yer verildi. Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin kararda şu maddelere yer verildi: