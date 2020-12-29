Bazı Telefonların ve Otomobil Bataryalarının Gümrük Vergisi Sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı cep telefonların ve otomobillerin üretiminde kullanılan bataryaların gümrük vergisi sıfırlandı. Peki, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ne zaman yürürlüğe girecek? Konu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde.
Bazı Bataryaların Gümrük Vergisi İçin Alınan Karar
Cep telefonu ve otomobillerin üretiminde kullanılan bazı bataryalar için yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı batarya ve akülerde gümrük vergisinin 15 Şubat 2020 tarihine kadar sıfırlanacak. Alınan karar kapsamında cep telefonu üretiminde kullanılan lityum-iyon bataryalarda 2,5 milyon adetle sınırlı olmak üzere gümrük sıfırlamasına gidildi.
Cep telefonu üretiminde kullanılan bataryaların yanı sıra yazarkasa üretiminde kullanılan yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer bataryalarda 100 bin adetle sınırlı olmak üzere gümrük vergisinin sıfırlanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılan lityum iyonlu akümülatörler ve nikel metal hidrit akümülamatörler için de gümrük sıfırlamasına gidildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında alınan karara da yer verildi. Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin kararda şu maddelere yer verildi:
- 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oram ile tarife kontenjanları açılmıştır.
- Ekli tablo kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Karan çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.
- Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.
- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
- Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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