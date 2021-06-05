Batı Nil Virüsü Türkiye'de Tespit Edildi!

Batı Nil virüsü Türkiye'nin İstanbul şehrinde görüldü. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, gerçekleştirdiği araştırma kapsamında bazı kuşlarda virüs tespit etti.

Batı Nil Virüsü Türkiye'de Kuşlarda Görüldü

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, ölü kuşlar üzerinde bir çalışma yaptı. 1 yıl süren araştırmada 24 karga ve 12 saksağan incelendi. Bilim insanları, 8 karga ve 1 saksağanda Bati Nil olarak isimlendirilen virüs tespit etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. DHA'daki habere göre Prof. Dr. Yılmaz, "Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor o şekilde bir bulaşması var. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri" dedi.

Bildirilen karga ölümleri üzerine kargalardan örnekler topladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, çalışma sonucunda 8 kargada Batı Nil isimli virüsü tespit ettiklerini açıkladı. Virüsün Kuşlardan direkt olarak insanlara bulaşmadığının altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor."

Kuştan kuşa sivrisineğin bulaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, virüsün kökeninin göçmen kuşlar olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor" sözlerini kullandı.

Direkt temasla bir bulaşın söz konusu olmadığının altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, virüsün karga, sığırcık ve saksağanlarda çok görüldüğünü ifade etti.

Batı Nil Virüsü Belirtileri Neler?

Baş ve sırt ağrısı

Yüksek ateş

Mide bulantısı

İshal

Halsizlik

Kaslarda güçsüzlük

Lenf bezlerinin şişmesi

Zihin bulanıklığı

Titreme

Ciltte Döküntü

Söz konusu virüsün 2 ile 15 gün arasında bir kuluçka süresi bulunuyor. Kuluçka süresinin ardından yukarıda yer alan belirtiler görülebiliyor fakat herhangi bir belirti görülmeme olasılığı da mevcut.