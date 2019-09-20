Batman: Arkham Collection ve LEGO Batman Trilogy Epic Games Store'da Ücretsiz!

Epic Games Store bu hafta bizi Batman oyunlarına boğacak. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Conarium ücretsiz olarak indirmeye açılmışken, bu hafta için hangi oyunun / oyunların ücretsiz sunulacağı net bir şekilde söylenmemişti ama Batman içerikli bir oyunun / oyunların geleceğini tahmin edebiliyorduk. Nitekim öyle de oldu. Batman: Arkham Collection ve LEGO Batman Trilogy'yi şu andan itibaren Epic Games Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları ise Everything ve Metro 2033 Redux olacak.

Öncelikle Batman: Arkham Collection, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City ve Batman: Arkham Knight oyunlarını barındırıyor.

Batman: Arkham Asylum

Bu oyunda Batman, azılı düşmanı Joker tarafından Arkham Asylum isimli akıl hastanesine kapatılıyor. Tabii ki düşmanlarıyla birlikte. Bununla da kalmayan Joker, hayali Gotham şehrinin dört bir yanındaki gizli bombaları patlatmakla da tehdit ediyor. Batman olarak bizim amacımız ise öncelikli olarak akıl hastanesinden kaçmak ve sonrasında da Joker'in planlarına son vermek olacak.

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Asylum için bir devam oyunu olan Batman: Arkham City, 2011 yılında satışa sunulmuştu. Bu defa Arkham Asylum oyunundaki akıl hastanesinden beş kat daha büyük olmasıyla endüstriyel bölgeleri ve Gotham şehrinin sembolik bölgelerini çevreleyen Arkham City hapishanesine kapatılan Batman, esasen baş düşmanı Joker tarafından tetiklenen kargaşadan dolayı meydana gelen aksiliklere bir son vermek amacındadır.

Batman: Arkham Knight

Batman serisinin yeni oyunu Batman: Arkham Knight, Rocksteady Studios tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmişti ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından da yayınlanıyor. Batman: Arkham serisinin dördüncü ana oyunu olarak karşımıza çıkan Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham City oyunun bir yıl sonrasında geçiyor. Konuya göre Scarecrow Gotham şehrine bir saldırı düzenliyor. Şehir genelinde tahliye başlarken, yaptığı saldırıyla da kalmayan Scarecrow Arkham Knight'ın yardımıyla Batman'ı en büyük düşmanlarıyla bir araya gelerek yok etmeye çalışıyor.

LEGO Batman Trilogy ise LEGO Batman: The Videogame, LEGO Batman 2: DC Super Heroes ve LEGO Batman 3: Beyond Gotham oyunlarının bir araya gelmesiyle oluşuyor.

LEGO Batman: The Videogame

Oyunun hikayesi Batman ve Robin ikilisinin etrafında dönüyor. En azılı düşmanları Arkham Asylum'dan kaçmış, gruplara ayrılmış ve Gotham şehrinde ortalığı birbirine katmaktadırlar. Kendi içinde senaryolara ayrılan oyunda, buna bağlı olarak her grubun farklı bir amacı vardır. Riddler ve grubu şehrin altın rezervlerini çalmanın, Penguin ve grubu Gotham şehrini robot penguenler ile istila etmenin, Joker ve grubu da Gotham katedralini yok etmek ve soluyanı güldüren ölümcül gazını şehre yaymanın planlarını yapmaktadır. Genel olarak hedefimiz ise her üç grubun da planlarını suya düşürmek olacak. Oyunu tamamladıktan sonra da bu defa baş düşmanların perspektifinden oynamak gibi bir imkanınız olacak.

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Batman ve Robin ikilisinin maceraları bu oyun ile devam ediyor ama bu defa yalnız değiller. Çünkü, Superman, Wonder Woman ve Green Lantern da onlara katılıyor. Bir kez daha Gotham şehrini yıkılmaktan kurtarmak için harekete geçen grubun karşısında Lex Luthor ve Joker olacak.

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Lego Batman: The Videogame ve Lego Batman 2: DC Super Heroes için bir devam oyunu olan Lego Batman 3: Beyond Gotham oyunun hikayesine göre Brainiac, Lantern Ring'leri kullanarak dünyaları küçülterek koleksiyonuna ekleme amacındadır. Caped Crusader ve DC Comics süper kahramanları ise güçlerini birleştirip de farklı Lantern World'lere yolculuk yaparak Lantern Ring'lerini toplayarak Brainiac'ın amacına engel olmaya çalışıyorlar.