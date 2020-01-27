Batman: Arkham Knight için Ücretsiz Kostüm Yayınlanacak

Üzerinden hemen hemen beş yıl geçmiş olmasına rağmen, Rocksteady Studios, PlayStation 4 sahibi Batman: Arkham Knight oyuncularını sevindirecek. Earth 2 Dark Knight kostümü yarın ücretsiz olarak PlayStation Store üzerinden indirilebilecek.

Rocksteady Studios tarafından geliştirilmiş olan Batman: Arkham Knight, 2015 yılında öncelikle PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Ne var ki oyunun PC versiyonu oldukça uzun bir süre performans sorunları yüzünden oynanamamış ve hatta Steam üzerinden satışına bir süreliğine ara verilmişti. Neyse ki en nihayetinde sorunlar çözülmüş ve kötü günler geride kalmıştı.

28 Ocak 2020 tarihinde yani yarın ise Rocksteady Studios, Batman: Arkham Knight oyununun PlayStation 4 versiyonu için Earth 2 Dark Knight adıyla yeni bir kostüm yayınlayacak ve PlayStation Store üzerinden indirilebilir olacak. Bu kostüm hem oyunun Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunulan versiyonu için sınırlı süreliğine yapılan promosyonlar sırasında hem de Batman: Arkham Collection paketinin de içeriğinde oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Geçtiğimiz Haziran ayında bir açıklama yapan Rocksteady Studios, Earth 2 Dark Knight kostümünün bu yıl içerisinde PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz sunulacağının müjdesini vermişti ve o gün geldi sayılır.

Batman: Arkham Knight konusu

Batman: Arkham serisinin dördüncü ana oyunu olarak karşımıza çıkan Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham City oyunun bir yıl sonrasında geçiyor. Konuya göre Scarecrow Gotham şehrine bir saldırı düzenliyor. Şehir genelinde tahliye başlarken, yaptığı saldırıyla da kalmayan Scarecrow, Arkham Knight'ın yardımıyla Batman'ı en büyük düşmanlarıyla bir araya gelerek yok etmeye çalışıyor.