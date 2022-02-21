Robert Pattinson’lı Batman Filminden Aksiyon Dolu Yeni Fragman Geldi!

DC evreninin merakla beklenen yeni filmi Batman’dan yeni bir fragman geldi. Robert Pattinson’ın Batman’a hayat verdiği yeni filmin aksiyon dolu sürpriz fragmanı hayranlarını heyecanlandırdı. NBA All Star etkinliğinde gösterilen yeni fragman, izleyicilere aksiyona boğacak gibi duruyor. Aksiyon sahnelerinin büyük oranda yer aldığı fragmanda, heyecan doruklara çıktı.

Robert Pattinson’un hayat vereceği yeni Batman filmi, 4 Mart’ta izleyicisi ile buluşacak. Daha önce yayımlanan diğer fragmanlardan daha kısa olan bu yeni fragman, NBA All Star’da izleyiciye tanıtıldı. Yeni fragmandaki aksiyon sahneleri ise epey ilgi çekti. NBA All-Star yayını sırasında binanın dışındaki tabelalar Riddler tarafından hacklendi ve ekranlara ‘Unmask the truth (Gerçeği ortaya çıkar)’ yazısı yansıtıldı. Bunun ardından ise Batman’in yeni fragman izleyiciye gösterildi.

Bir dakika uzunluğundaki Batman fragmanı, filmde gösterilecek bazı heyecanlandırıcı aksiyon ve dövüş sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Batman’in Gotham üzerinde uçtuğu anları da kısa süreliğine gördüğümüz fragmanda, Batman’in Riddler’ın peşinden gidişine ve Catwoman ile olan ilişkisine odaklanıldı.

The Batman Oyuncuları Kimler?

Robert Pattinson (Bruce Wayne)

Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman)

Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Penguin)

Jeffrey Wright (Teğmen James Gordon)

Andy Serkis (Alfred Pennyworth)

John Turturro (Carmine Falcone)

Paul Dano’nun (Edward Nashton/Riddler)

The Batman NBA All-Star Etkinlik Fragmanı