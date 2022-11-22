Batman'da Lise Öğrencileri Kendi TOGG'unu Yaptı

Batman'in Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler, bir danışman öğretmen ile birlikte 1 yıldır elektrikli bir otomobil üzerinde çalışıyorlardı. Amaç mevcut imkânlarla ortaya çıkarılabilecek kısa menzilli de olsa bir elektrikli otomobil ortaya çıkarabilmekti. Öğrenciler ve danışman öğretmen 1 yıl süren çalışmayı başarıya ulaştırdı.

Danışman öğretmen Bilal Baran ve Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 10 öğrencisi, yaklaşık 1 yıldır bu elektrikli otomobil üzerinde çalıştı. 60 kilometre hıza kadar ulaşabilen ve tamamen şarj edildiğinde 60 kilometre menzile sahip bu otomobil ile öğrenciler bir nevi kendi TOGG'larını üretmiş oldu.

Bu yıl Kocaeli'de düzenlenen Teknofest'e bu yapmış oldukları otomobil ile katılan öğrenciler, 1.500 proje arasından 28. olmayı başardı. Öğrencilere bu proje kapsamında danışmanlık yapan Bilal Baran konuyla ilgili olarak "Tüm maddi imkânsızlıklara rağmen 1.500 başvuru arasından 28. olduk. Hedeflerimiz büyük ancak maddi konularda ihtiyaçlarımız var." dedi.

Full Şarjda 60 Kilometre Gidebiliyor

Elektrikli otomobilin üretim sürecinin sorulması üzerine Bilal Baran şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli araba olarak kendi sınıfında yarışırken yapmış olduğumuz ölçümler sonucunda 40 kilometrede 3 TL yaktığını gördük. Tabii bu çok ciddi bir netice. Aracımızda jel akü kullandık. Aracımızın hız sınırını 60 kilometre ile sınırladık. Çok yüksek hızlarda da gidebilirdik. Fakat 60 sınır olduğu için onunla sınırladık. Aynı zamanda aracımız 60 kilometre menzile sahip. 500 kilograma kadar yük kapasitesine sahip ancak süspansiyon sistemleri olsun, tekerlek-jant sistemi olsun 650 kilograma kadar taşıyabilecek şekilde ayarlandı. Yerleşik şarj birimi kullandık. Bataryalarımız 60 volt ile çalışmakta. Biz yerleşik şarj birimimizi 72 volta kadar ayarladık. Fakat bunun kontrolünü yapabilmekteyiz. Aynı zamanda enerji kaynağımız olarak Güneş enerjisi ve kinetik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürecek şekilde sistem geliştirmiştik fakat maddi yetersizliklerden dolayı sadece şebeke elektriğinden enerji alacak şekilde sınırladık."

Peki siz öğrencilerin yapmış olduğu bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.