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  4. Batman Oyununda Suikasta Uğrayan Rus Büyükelçinin Fotoğrafı Kullanıldı

Batman Oyununda Suikasta Uğrayan Rus Büyükelçinin Fotoğrafı Kullanıldı

Batman Rus Büyükelçi
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Telltale tarafından geliştirilen Batman serisinin son bölümünde, Ankara’da katıldığı bir sergide suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrei Karlov’un gerçek fotoğrafının kullanılması oyuncuların büyük tepkisini çekti.

Aralık 2016’da Ankara’da düzenlenen Kamçatka temalı bir resim sergisinin açılışına katılan Rusya’nın Ankara Büyükeliçisi Anderi Karlov, daha sonra FETÖ mensubu bir militan olduğu anlaşılan polis memuru tarafından suikasta uğramıştı. Sergiye katılan onca insanın ve kameraların önünde gerçekleşen bu eylem şok etkisi yaratmış ve dünyanın gündeminden bir süre düşmemişti. Akıllardan çıkmayacak fotoğraf karelerinin de çekildiği olayın ardından büyükelçi hayatını kaybetmişti.

Telltale Games’in geliştirdiği Batman: The Enemy Within serisinin yakın zaman önce yayınlanan The Pact isimli ikinci bölümünü oynayan oyuncular ise gördükleri detay karşısına dehşete düştüler.

Gotham Brokerage’in güvenlik kameralarının kontrol edildiği bölümde, kasanın hemen önünde yerde yatan bir beden görülürken, resmi daha dikkatli inceleyen oyuncular, yerde yatan kişinin Andrei Karlov olduğunu fark ettiler.

Anderi Karlov Batman

Anderi Karlov Batman The Enemy Within

Telltale’de çalışan çizerin görseli internetten rastgele bulduğu tahmin edilirken, ünlü oyun şirketinden konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ETİKETLER: batman rus büyükelçisi

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