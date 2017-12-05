Batman Tartışması Yeniden Alevlendi!

Dünyadaki havayolu şirketlerini gerçek zamanlı olarak tarayarak fiyat ve mekan bazlı sonuçları karşılaştırmalı olarak sunan Skyscanner uygulaması, birçok insan tarafından tercih ediliyor. İngiltere merkezli şirket, en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olan havalimanlarını listeledi. Batman Havalimanı da listede kendine yer bulunca, Türk yetkililerden tepki gecikmedi.

Hepinizin bildiği üzere, dünyaca ünlü çizgi roman kahramanı Batman ile Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yer alan Batman ili isim kardeşliği yapıyor. Her ne kadar söylenişi ve çağrıştırdığı anlam farklı olsa da ikilinin bu isim benzerliği ara sıra tartışmalara konu oluyor.

Bkz: 2008 yılında Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, kentinin ismini kullanarak para kazandığını iddia ettiği 'Batman' filmi yapımcısına (Christopher Nolan) dava açmaya hazırlandıklarını, şu anda da davanın ABD'de mi yoksa Türkiye'de mi açılması gerektiği konusunda araştırma yaptıklarını söylemişti.

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Hatta bu olay İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'a çıkmış ve "Batman, Christopher Nolan'a karşı davaya hazırlanıyor" başlığı atılmıştı. Haberde yer alan, "Batman yeni bir düşman edindi" ifadelerini de unutmayalım tabii. Öte yandan davanın sonuçsuz kaldığını da belirtmiş olalım.

Skyscanner'ın hazırladığı dünyadaki en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olan havalimanları listesi, bu tartışmayı daha da alevlendirecek gibi. "Batman Havalimanı" yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı olan Batman'i (Yarasa Adam) andırdığı için listede birinci sıraya yerleşti.

Skyscanner'ın 'en komik havalimanı' isimleri listesinde Batman Havalimanı'nın yer almasına tepki gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, "Dünyaya kendi gözleriyle baktıkları için Batman'ı 'Betmen' olarak telaffuz ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, "Bizce doğru bir değerlendirme değil, dünyaya kendi gözleriyle baktıkları için Batman'ı 'Betmen' olarak telaffuz ediyorlar. Biz de onların havalimanı isimlerine baksak kim bilir ne komik isimler buluruz" ifadelerini kullandı.

En Komik Havalimanı İsimleri Listesi

Batman Airport, Türkiye (Çizgi roman kahramanı Batman'i çağrıştırıyor) Useless Loop Airport, Avustralya (Faydasız döngü) Mafia Airport, Tanzanya (Mafya) Moron Airport, Moğolistan (Moron) Ogle Airport, Guyana (Arzuyla bakmak) Brest Airport, Fransa (Brest kelimesinin okunuşu, göğüs anlamına gelen "Breast" kelimesi ile bire bir aynı) Eek Airport, A.B.D ("Eek" kelimesi İngilizce'de şaşırma, korku ve endişe bildiren bir nida) Black Tickle Airport, Kanada (Kara gıdıklama) Pickle Lake Airport, Kanada (Turşu gölü) Raspberry Strait Airport, A.B.D (Frambuaz geçidi)

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