Aksiyon oyunları arasında yayılmaya devam eden Battle Royale, bir araba yarışında karşımıza çıksa herhalde şaşkınlığımızı gizleyemeyiz, değil mi? O zaman şaşırmaya hazır olun. Çünkü Battle Royale, Forza Horizon 4 oyununa geliyor.

"Nasıl oluyor yahu?" dediğinizi duyar gibiyiz ama oluyor işte. Playground Games stüdyosu, bir şekilde Forza Horizon serisine beğenilen oyun modunu getirmeyi başarmış. Bugün gün içerisinde Xbox One ve PC versiyonları için yayınlanacak olan yeni güncelleme ile gelecek olan Battle Royale modunun adı Eliminator olacak.

Sistem olarak elbette aksiyon oyunlarında olduğu gibi yarışçılar ellerine silah alıp birbirlerini vurmaya çalışmayacaklar. Yarışa dayalı olacak. Yetmiş iki oyuncuya kadar desteğin sunulacağı Eliminator modunda, başlangıçta herkesin altında 1965 model bir Mini Cooper olacak ama zamanla arabanızı geliştirebileceksiniz. Bunun için haritayı gezmeniz veya diğer yarışçılar ile yapacağınız kafa kafaya yarışları kazanmanız gerekiyor. Her bir yarış tamamlandıktan sonra, geliştirme yapmayı tercih edebilir veya elediğiniz rakibinizin arabasını araklayabilirsiniz. Bu sayede daha hızlı arabalara erişim sağlamanız da mümkün olacak.

Eliminator bir Battle Royale olduğu için haliyle oyunun haritası zaman içerisinde daralacak. Son aşamaya gelindiğinde, geriye kalan yarışmacılar son bir rekabete daha girecekler ve bitiş çizgisinden önce geçen Eliminator mertebesine yükselmiş olacak.

Yeni mod için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.