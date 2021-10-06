Ücretsiz Battle Royale Oyunu Ghost Recon Frontline Duyuruldu

Ubisoft, Ghost Recon Frontline isimli yeni battle royale oyununu duyurdu. Sahip olduğu grafikler ile dikkat çeken video oyunu ücretsiz olarak sunulacak. Şirket, yeni battle royale oyununa ilişkin bir video da paylaştı. Söz konusu yapıma dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Call of Duty: Warzone ve Fortnite gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi.

Ghost Recon Frontline Ne Zaman Çıkacak?

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft, yeni bir battle royale oyunu duyurdu. PS4, PS5, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Stadia platformları için geliştirilmekte olan oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. Ubisoft, 14-21 Ekim tarihleri arasında PC platformunda test gerçekleştirecek.

Oynaması ücretsiz olacak oyunun Expedition modunda 102 oyuncu üç kişilik takımlara ayrılacak ve bir adada mücadele edecek. Oyunda her takıma bazı dinamik hedefler verilecek. Takımların devasa bir haritada dinamik hedefleri tamamlaması gerekecek.

Hedefleri sorunsuz bir şekilde tamamlayan oyuncuların tahliye noktasına gidip çağrı yapacak. Tahliye işlemi başlatıldığında ise diğer takımlar konumu görebilecek. Bu noktada diğer takımlar tahliye işlemini başlatan takıma saldırı düzenleyebilecek.

Yeni battle royale oyunu Frontline'da tıpkı Battlefield'da olduğu gibi çeşitli sınıflar olacak. Oyunda yer alacak sınıflar şu şekilde:

Assault: Bu sınıf, yakın mesafeli çatışmalarda ve genel yeterlilik manevralarında önemli bir rol oynaycak.

Support: Güçlendirme yetenekleri sayesinde üstün koruma sağlayacak.

Scout: Takımı için bölgeyi kolay bir şekilde keşfedebilecek. Bu sınıf ayrıca düşmanları uzaktan ortaya çıkarabilecek.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Ubisoft, ücretsiz battle royale oyunu Frontline için bir video yaıymladı. Yayımlanan video, yeni video oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan video, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video 149 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 1 dakika 46 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.