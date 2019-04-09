Battle Royale Oyunları Gerçek Oluyor! 100 Kişiyi Issız Adaya Atacaklar

Adını açıklamayan bir milyoner, 100 kişiyi bir adaya atarak, gerçek Battle Royale deneyimi yaşamak için harekete geçti. Sadece zenginlere özel ürünler satan bir internet sitesi üzerinden başlatılan etkinliğin, yakın zaman sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Çok zenginlerin Amazon’u olarak nitelendirilen HushHush.com üzerinde ilginç bir etkinliğin duyurusu yapıldı. İnternet sitesi, ismini vermediği bir milyonerin, ıssız bir araya 100 kişiyi atarak, gerçek battle royale maçı yapacağını ve kazanana ödül vereceğini duyurdu. Fakat burada “gerçek” tabiri, insanların Açlık Oyunları gibi birbirlerine girmelerini tarif etmiyordu.

100 kişilik gerçek Battle Royale mücadelesinin, airsoft silahlarıyla ve dokunmaya duyarlı kıyafetlerle yapılacağı söylendi. Kış aylarında, 3 gün sürecek bir mücadelenin kazananının ise 130 bin dolarlık büyük ödülü evine götüreceği açıklandı.

100 katılımcıya oyunda kaldıkları gün başına 1,500 pound verileceği aktarılırken, yapım ekibineyse yüklü bir ödeme yapılacağı söylendi. Altı hafta sürecek yapım sürecine katılanların 45 bin pound gibi bir ödeme alacakları ilanda yer alan detaylardan oldu. Katılımcıların 12 saat boyunca birbirleriyle mücadele edecekleri, akşamları ise daha önce kendilerine verilecek kamp, yemek ve ekipmanlar ile ilgilenebilecekleri dile getirildi.

Tam olarak hangi tarihlerde düzenleneceği açıklanmayan etkinliğin oldukça ilgi çekeceği düşünülürken, yaşananların kayıt altına alınarak, daha sonra yayınlanacağı da bildirildi.