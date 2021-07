Battlefield 1 ve Battlefield V Ücretsiz Olarak Dağıtılacak!

Battlefield 1 ve Battlefield V ücretsiz dağıtılacak. Halihazırda Birinci Dünya Savaşı temalı oyunu, iki hafta süreyle ek bir ücret ödemeden Amazon Prime Gaming servisinden indirebilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olacak sizin olacak. İşte detaylar!

Bildiğiniz gibi Amazon Prime Gaming servisi üzerinden her ay abonelere ücretsiz olarak oyun sunulan bir program mevcut ve bu ayın başlamasıyla, Portal Dogs, RAD, The Secret Mokey Island: Special Edition, Automacheft, Batman - The Enemy Within, The Wanderer: Frankestein’s Creater ve Tales of the Neon Sea olmak üzere yedi adet oyunu ek bir ücret ödemeden indirebilmeniz mümkün oluyor. Ne var ki Amazon bu ay bizlere bir sürpriz daha yaptı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Tom Henderson, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Battlefield 1 oyununun ücretsiz olarak dağıtılacağına dair bir söylemde bulunmuştu. Ancak hangi platformlarda olduğuna dair bir detay verememişti. Bugün itibarıyla, DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından da yayınlanan oyunu Amazon Prime Gaming üzerinden ek bir ücret ödemeden indirebiliyorsunuz. Battlefield 1 sonrasında, Battlefield V oyununun da indirilebileceği müjdelendi.

Battlefield 1 ve Battlefield V Ücretsiz İndirilebilecek!

Oyunu ücretsiz olarak almak için 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününe, kodu Origin üzerinden etkinleştirmek için de 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar zamanınızın olduğunu belirtelim.

Battlefield 1, 2016 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Geriye uyumlu olarak PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabilen oyunda, Savaş Hikayeleri adı altındaki ana senaryo modu boyunca işgal altındaki Fransız şehirlerini, İtalyan Alpleri'ndeki geniş haritaları ve Arabistan'ın kurak çöllerini ziyaret ediyor ve bu bölgelerde düşmanlarımızla savaşıyoruz. Türkçe altyazı ve arayüz desteğinin olduğu Battlefield 1 oyununda, bize bir piyade olarak savaşa katılmanın yanı sıra, tanklar, motorlar, uçaklar ve dev savaş gemileri olarak döneme özgü kara, deniz ve hava araçlarını kullanma imkanı da veriyor.

Çok oyunculu mod tarafında ise çevrimiçi arenalara çıkabilir ve altmış dört kişilik devasa savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Serinin bir önceki oyununda tanıştığımız dinamik ortamlar, Battlefield 1 oyununda da korunuyor.

Battlefield V ise 2 Ağustos - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında servis üzerinden indirilebilecek. Bu defa İkinci Dünya Savaşı dönemine gittiğimiz oyun, hem ana senaryo hem de çok oyunculu olmak üzere iki farklı deneyim sunuyor. Ana senaryo tarafından dünyanın dört bir yanında yaşanmış, ama bir şekilde kıyıda köşede kalmış beş farklı İkinci Dünya Savaşı dönemi hikayesini anlatırken, çok oyunculu tarafta ise ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kooperatif destekli Combined Arms ve Grand Operations modlarının yanı sıra Firestorm isimli Battle Royale oyunu da sizleri bekliyor.