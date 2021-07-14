Battlefield 1 Ücretsiz Olarak Dağıtılabilir

Battlefield 1 ücretsiz olarak dağıtılacak gibi görünüyor. Battlefield ve Call of Duty serisiyle ilgili sızıntıları ile ün salmış olan Tom Henderson, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Peki oyun hangi platformlarda ücretsiz olacak? Detaylar haberimizde.

Uzun soluklu Battlefield serisi, 2002 yılında satışa sunulan Battlefield 1942 ile oyun dünyasındaki yerini almıştı. DICE tarafından geliştirilmiş olan bu İkinci Dünya Savaşı temalı oyun eleştirmenlerden yüksek puanlar alıp büyük başarılar elde etmişti. Bu elbette yeni bir serinin doğuşu olmuştu ve aradan geçen zaman boyunca birçok farklı platformda birçok Battlefield görmüştük. 2018 yılında çıkan Battlefield V, şimdilik serinin son oyunu olurken, Battlefield 2042 ise bu yılın son çeyreğinde bizlerle olacak.

Zaman zaman yayıncıların büyük başarılar elde eden oyunlarını, daha fazla kitleye ulaştırarak aktif oyuncu sayısında artışın yaşanmasını sağlayabilmek için ücretsiz olarak oyunculara sunduklarına şahit olmuştuk. Battlefield 1 ise bunların bir yenisi olacakmış gibi görünüyor.

Battlefield 1 Ücretsiz Mi Olacak?

Battlefield ve Call of Duty serisiyle ilgili sızıntıları ile ün salmış olan Tom Henderson, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile önemli bir iddiada bulundu. Söylediğine göre, serinin Birinci Dünya Savaşı temalı oyunu önümüzdeki hafta içerisinde ücretsiz olarak dağıtılacak. Her ne kadar tam olarak emin olamasa da, sınırlı süreli olacak bu fırsatın PC versiyonu için sunulacağı da sözlerine eklemiş Henderson.

I think it might just be for PC for those asking. Not 100% on that though. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 14, 2021

2016 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan oyun, geriye uyumlu olarak PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabiliyor. Savaş Hikayeleri adı altındaki ana senaryo modu boyunca işgal altındaki Fransız şehirlerini, İtalyan Alpleri'ndeki geniş haritaları ve Arabistan'ın kurak çöllerini ziyaret ediyor ve bu bölgelerde düşmanlarımızla savaşıyoruz. Türkçe altyazı ve arayüz desteğinin olduğu Battlefield 1 oyununda, bize bir piyade olarak savaşa katılmanın yanı sıra, tanklar, motorlar, uçaklar ve dev savaş gemileri olarak döneme özgü kara, deniz ve hava araçlarını kullanma imkanı da veriyor.

Çok oyunculu mod tarafında ise çevrimiçi arenalara çıkabilir ve altmış dört kişilik devasa savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Serinin bir önceki oyununda tanıştığımız dinamik ortamlar Battlefield 1 oyununda da korunuyor.

Şu an için ne Electronic Arts ne de DICE, konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunmuş değil. Olası bir açıklama yapıldığında haberi güncelleyeceğimiz için, zaman zaman geri dönüp kontrol etmeyi unutmayın. Gelişmeleri takipte olacağız.