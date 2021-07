Battlefield 1 Ücretsiz Olarak Dağıtılabilir

Battlefield 1 ücretsiz olarak dağıtılacak gibi görünüyor. Battlefield ve Call of Duty serisiyle ilgili sızıntıları ile ün salmış olan Tom Henderson, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Peki oyun hangi platformlarda ücretsiz olacak? Detaylar haberimizde.

Uzun soluklu Battlefield serisi, 2002 yılında satışa sunulan Battlefield 1942 ile oyun dünyasındaki yerini almıştı. DICE tarafından geliştirilmiş olan bu İkinci Dünya Savaşı temalı oyun eleştirmenlerden yüksek puanlar alıp büyük başarılar elde etmişti. Bu elbette yeni bir serinin doğuşu olmuştu ve aradan geçen zaman boyunca birçok farklı platformda birçok Battlefield görmüştük. 2018 yılında çıkan Battlefield V, şimdilik serinin son oyunu olurken, Battlefield 2042 ise bu yılın son çeyreğinde bizlerle olacak.

Zaman zaman yayıncıların büyük başarılar elde eden oyunlarını, daha fazla kitleye ulaştırarak aktif oyuncu sayısında artışın yaşanmasını sağlayabilmek için ücretsiz olarak oyunculara sunduklarına şahit olmuştuk. Battlefield 1 ise bunların bir yenisi olacakmış gibi görünüyor.

Battlefield ve Call of Duty serisiyle ilgili sızıntıları ile ün salmış olan Tom Henderson, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile önemli bir iddiada bulundu. Söylediğine göre, serinin Birinci Dünya Savaşı temalı oyunu önümüzdeki hafta içerisinde ücretsiz olarak dağıtılacak. Her ne kadar tam olarak emin olamasa da, sınırlı süreli olacak bu fırsatın PC versiyonu için sunulacağı da sözlerine eklemiş Henderson.

I think it might just be for PC for those asking. Not 100% on that though.