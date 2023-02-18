Battlefield 2042 4. Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı

2022'nin önemli FPS oyunlarından Battlefield 2042 için yeni sezon başlıyor. 28 Şubat'ta devreye girecek olan sezonla birlikte yeni harita, yeni Speacialist, silahlar oyuncuları bekliyor. Ayrıca oyuncular Battle Pass ile birlikte 100 yeni aşama ve daha fazlasını elde edebiliyor.

Battlefield 2042'nin Battle Pass'inde bedava bir aşama oyuncuları bekliyor olacak. Ekstra kozmetik eklentilere ise Battle Pass Premium ile erişilebilecek.

İşte Battlefield 2042 4. Sezon: Eleventh Hour Oynanış Fragmanı

Yeni sezonla önemli bir değişiklik geçiren Battlefield 2042'de bu sefer rotamızı Güney Afrika'da yer alan Flashpoint ismindeki yeni bir haritaya çeviriyoruz. Geniş iç mekanlara ve yer altı tüneline ev sahipliği yapan Flashpoint, araç desteği ile birlikte yakın mesafe çatışmalarının sürükleyiciliğini artırıyor. Yeni araç CAV-Brawler ise dar alan çatışmalarında koruyucu görevi üstlenerek taktiksel derinliği artıracak.

Battlefield 2042 4. sezon eklentileri arasında birçok silah, yeni bir araç ve yeni bir küçük aygıt bulunuyor. Yeni sezonda eklenecek olan silahlar ise şu şekilde:

Super 500 Shotgun Sidearm

RM68

AC9 SMG

RPT-31 LMG

Yeni sezonda aynı zamanda sınıf sisteminde bazı değişiklikler de oyuncuları bekliyor olacak. Yeni eklenen Specialist sınıfının üyeleri, Assault, Engineer, Recon ve Suppor sınıflarının altında yer alacak. Ayrıca Specialist'lerin erişebileceği donanım ve ekipmanlar, yeniden yapılandırma sayesinde oyuncular için daha anlaşılır bir düzene getirilecek.