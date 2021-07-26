Battlefield 2042 Açık Beta Tarihi Açıklandı

Battlefield 2042 açık beta tarihi belli oldu. Electronic Arts, yeni Battlefield oyununun açık beta sürecinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Battlefield 2042 Açık Beta Ne Zaman Başlayacak?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 isimli video oyununun açık beta süreci ile ilgili oldukça önemli bir duyuru yapıldı. Electronic Arts tarafından yapılan duyuruya göre açık beta süreci eylül ayında başlayacak.

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. EA Play abonesi olan oyuncular 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabilecek.

Yeni Battlefield oyunu, Steam ve Epic Games Store isimli dijital oyun mağazalarında 419,99 TL fiyat etiketine sahip. BF 2042'nin Xbox One sürümü 499,99 TL iken Xbox Series X / S sürümü ise 599,99 TL fiyat ile ön siparişe açıldı.

DICE tarafından geliştirilmekte olan yapımın PlayStation 5 sürümü 560 TL fiyat etiketine sahipken PlayStation 4 sürümü ise 500 TL ile ön siparişe sunuldu. Açık beta sürecine katılabilmek için EA Play üyesi olmanız ya da oyunun herhangi bir sürümünü ön sipariş vermeniz gerekiyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde Battlefield Portal isimli yeni oyun modunu duyurmuştu. Oyuncular, yeni mod sayesinde Battlefield 2042'de eski haritaların güncellenmiş sürümlerinde mücadele edebilecek. Bu haritalar arasında Battlefield 1942'den El Alamein ve Battle of the Bulge, Battlefield Bad Company 2'den Arica Harbour ve Valparaiso, Battlefield 3'ten Caspian Border ve Noshahr Canals bulunuyor.

Oyuncular Battlefield Portal'da diğer oyuncuların oluşturduğu haritalarda oynayabilecek. Oyuncular ayrıca maçların kurallarını da belirleyebilecek. Yani bir takımdaki oyuncu sayısı, maçta hangi silahların alınabileceğini, haritaların sırasını ve daha birçok öge ayarlanabilecek.

Topluluk odaklı bir oyun modu olan Battlefield Portal'da oyuncular istediği şekilde oyun modu tasarlayabilecek. Örneğin Battlefield 3'ten defibrilasyon ile donatılmış 40 Support askerini ile Battlefield 1942'den yalnızca bıçağa sahip 40 Assault askerinin yer aldığı bir maç ayarlanabilecek.