Battlefield 2042 Açık Beta Tarihi Açıklandı

Electronic Arts tarafından yapılan açıklama ile birlikte Battlefield 2042 açık beta tarihi belli oldu. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Battlefield oyununun açık beta süreci ne zaman gerçekleşecek? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Battlefield 2042 Açık Beta Ne Zaman Başlayacak?

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyununun açık beta tarihi duyuruldu. Electronic Arts (EA) tarafından yapılan açıklamaya göre Battlefield 2042 isimli yapımın açık beta süreci 8-9 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

EA, ön yüklemenin 5 Ekim 2021 tarihinde açılacağını duyurdu. BF 2042'yi ön sipariş veren oyuncular ve EA Play aboneleri 6 Ekim'den 9 Ekim tarihine kadar oyuna erişebilecek. Popüler video oyunu şirketi EA, oyunun açık betası ile ilgili bir video yayımladı.

YouTube üzerinden yayımlanan videoda oyundaki uçak, helikopter, tank gibi araçların yanı sıra bazı haritaları ve silahları da görme imkanına sahip oluyoruz. 54 saniye uzunluğundaki fragman kısa sürede 899 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.