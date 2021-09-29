Battlefield 2042 Açık Beta Tarihi Açıklandı
Battlefield 2042 açık beta tarihi duyuruldu. Peki, Battlefield 2042'nin açık betası ne zaman başlayacak, sistem gereksinimleri neler? İşte bütün ayrıntılar!
Electronic Arts tarafından yapılan açıklama ile birlikte Battlefield 2042 açık beta tarihi belli oldu. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Battlefield oyununun açık beta süreci ne zaman gerçekleşecek? Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.
Battlefield 2042 Açık Beta Ne Zaman Başlayacak?
Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyununun açık beta tarihi duyuruldu. Electronic Arts (EA) tarafından yapılan açıklamaya göre Battlefield 2042 isimli yapımın açık beta süreci 8-9 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yakında Rockstar Games'ten GTA 6 Açıklaması Gelebilir!
Yakın bir zamanda Rockstar Games GTA 6 açıklaması yapabilir. Bu zamana kadar Grand Theft Auto serisinin uzun bir süreden beri beklenen yeni video oyunu hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ancak geliştirici şirketten gelen son hareket, oyunculara yönelik bir göz kırpma olarak yorumlanabilir ve bu da şirketin yakın bir zamanda video oyunu ile ilgili açıklama yapacağını gösterebilir.
EA, ön yüklemenin 5 Ekim 2021 tarihinde açılacağını duyurdu. BF 2042'yi ön sipariş veren oyuncular ve EA Play aboneleri 6 Ekim'den 9 Ekim tarihine kadar oyuna erişebilecek. Popüler video oyunu şirketi EA, oyunun açık betası ile ilgili bir video yayımladı.
YouTube üzerinden yayımlanan videoda oyundaki uçak, helikopter, tank gibi araçların yanı sıra bazı haritaları ve silahları da görme imkanına sahip oluyoruz. 54 saniye uzunluğundaki fragman kısa sürede 899 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)
Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?
Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.
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