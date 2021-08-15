Battlefield 2042 Beta Oyuncuları Yasaklanma Riskiyle Karşı Karşıya!

Electronic Arts'tan Battlefield 2042 beta programına katılan oyunculara yönelik uyarı geldi. EA tarafından yapılan açıklamada gizlilik sözleşmesi hatırlatılarak olası bir sızıntıda oyuncuların kaybedebileceği avantajlar sıralandı.

Son Battlefield oyunu merakla beklenirken bu hafta başlatılan beta süreci ile video oyunundan bir dizi video geldi. Beta sürümünde yer alan oyuncular her ne kadar videoları diğer oyuncularla paylaşsa da beta programına katılmadan önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladılar. Bu sözleşmede oyun ile ilgili bilgileri yansıtan hiçbir içeriğe izin verilmediği vurgulanıyor.

Sözleşmeye rağmen oyun içinden görüntüleri sızdırmaya devam eden oyuncular, EA tarafından uyarıldı. Video oyunu şirketi henüz söz konusu oyuncuları yasaklamamış olsa da oyun içinden görüntüler sızdıran kişilerin beta programından sonsuza kadar uzak tutulabileceği ifade edildi.

Şirket, videolar ortaya çıkmaya devam ettiği süre boyunca videoları kaldırmak için düzenli olarak çalıştı. Konu hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulunan EA'nın topluluk yöneticisi Adam Freeman, paylaştığı bir tweet dizisinde hem test sürecinin nasıl geçtiğini hem de oyun içi görüntüler sızdıran kişilere imzalamış olduğu sözleşmeyi bir kez daha hatırlattı.

Kurallara Uymayan Battlefield 2042 Beta Kullanıcıları Yasaklandı

Freeman, gizlilik sözleşmesinde yer verilen kuralları çiğneyenlerin hem mevcut oyun testine hem de gelecekteki EA testlerine erişim hakkını kaybedeceğini söyledi. Freeman tarafından paylaşılan bilgilere göre son 48 saat içinde programın bir parçası olan birçok üye de programdan çıkarıldı.

EA'nın kurallara uymayan kullanıcıları programdan çıkarmakla ilgili hiçbir tereddüt yaşamadığı görülüyor. Şirket, bu sürenin gereğinden fazla uzamaması, üyelerin sadece amaçları doğrultusunda hareket etmesi açısından hızlı ve etkili adımlar atmak istiyor.

Oyundan görüntüler sızdıran kişilerinse imzalamış olduğu gizlilik sözleşmesini okumadan imzalamış olduğu düşünülüyor.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 isimli video oyununun kısa filmi de birkaç gün önce yayımlandı. Exodus isimli kısa film, 2.431.834 görüntüleme sayısına ulaşarak izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Battlefield 2042 ile aynı evrende geçen aksiyon dolu sahnelere sahip film, YouTube üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. BF 2042 filmini izlemek için yukarıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.