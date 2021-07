Battlefield 2042 Çapraz Platform Desteği ve Dahası Detaylandırıldı

Electronic Arts ve DICE, Battlefield 2042 çapraz platform desteği ve dahası için yeni detaylar paylaştılar. FAQ sayfası aracılığıyla ortaya çıkan bu detaylar, serinin yeni oyunu ile ilgili planlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Bu defa ayrı bir ana senaryo modu ile satışa sunulmayacağı ve Battle Royale modunun planlanmadığı söylenen Battlefield 2042, Birleşik Devletler ve Rusya taraflarının karşı karşıya geldiği bir savaşın patlak verdiği yakın bir gelecek temasını işleyecek. Yeni bir dünya savaşının eli kulağındayken, yönetiminde olacağımız seçkin askeri birliktekilerin yeteneklerini kullanarak geleceği şekillendirme fırsatımız olacak.

PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde yüz yirmi sekiz ve PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde de altmış dört oyuncunun destekleneceği yeni Battlefield oyununda, dinamik olaylar, hava koşulları, kasırgalar ile değişime uğrayacak bir savaş alanı bizi bekleyecek. Conquest ve Breakthrough modlarının güncellenecek olmasının yanı sıra yeni Hazard Zone mod da oyuncuların beğenisine sunulacak iken, Seul şehrinden Mısır çöllerine kadar uzanan yedi haritada topyekun savaşların bizi bekleyeceği söyleniyor.

Çok oyunculu mod tarafında silah özelleştirmesi ve mühimmatlar da olacak. ATV, helikopter, jet dahil farklı araçların ve wingsuit, paraşüt ve kanca gibi ekipmanları kullanmanın yanı sıra, robot bir köpeği de kontrol edebileceğiz. Ayrıca Seasons sistemi ile üç ayda bir hem ücretsiz hem de ücretli Battle Bass kapsamında yeni içerikler oyuncuların beğenisine sunulacak.

Bildiğiniz gibi, önümüzdeki hafta EA Play Live 2021 düzenlenecek ve bu etkinlik sırasında Battlefield 2042 hakkında yeni detaylar öğreneceğiz. Ancak DICE tarafından Battlefield internet sayfası üzerinden FAQ (Sıkça Sorulan Sorular) bölümü yayınladı ve buna bağlı olarak serinin yeni oyunu ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Battlefield 2042 Çapraz Platform Desteği ile Gelecek

Sayfada belirtilene göre, yakın bir zaman içerisinde yapılması planlanan teknik alfa testi Yaz mevsiminin ilerleyen bir zamanına ertelenmiş. Çapraz platformun da dahil olacağı test PC, PlayStation 5 ve Xbox Series platformları ve PlayStation 4 ve Xbox One platformları olmak üzere iki grupta oynanabilecek. Dahası ise oyuncular, tercih ettikleri takdirde bu desteği kapatılabilecekler.

DICE tarafından belirtilene göre, Battlefield 2042 için platformlar arası aşama kaydetme ve alım satım özelliği de bulunacak. Yani hem kaydettiğiniz aşamayı hem de satın aldığınız içerikleri diğer platformlara taşıyabilmeniz mümkün olacak.

Dikkat çeken bir diğer detay ise, belirli durumlarda yapay zeka karakterlerin de savaşlara dahil olabileceği yönünde. Bu karakterler sunucuları doldurmak için kullanılacağı için, katılımlarını engelleyebilmek gibi bir durumunuz olmayacak. Ne var ki bir seviye sınırlandırmasının olacağı da söyleniyor. Mesela yüz yirmi sekiz kişilik haritaya yüz yirmi kişi gelmiş ise, dengenin sağlanabilmesi için sekiz yapay zeka karakter maça dahil olacak. Eğer maç sırasında bir oyuncu oyundan çıkarsa, başka bir oyuncu katılımda bulunana kadar yerini yapay zeka karakter dolduracak.

DICE tarafından söylenene göre, yapay zeka karakterler oyuncular kadar yetenekli olmayacakmış. Mesela wingsuit’in yanı sıra çeşitli özelliklere ve uzmanlıklara erişim sağlayamayacak olsalar da, araç çağırma sistemini ve belirli noktaları ele geçirebileceklermiş. Ayrıca düşmanların dikkatini dağıtabilecekler, el bombası atabilecekler ve yere düşen takım arkadaşını hayata döndürebileceklermiş.

Daha detaylı bilgiler edinmek için Sıkça Sorulan Sorular sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için standart sürümünün yanı sıra, Gold ve Ultimate olmak üzere özel sürümleri satışa sunulacak. EA Play aboneleri ile 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik bir deneme sürümü için erişim hakkı kazanacaklar. PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın alanların platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna yükseltebilmeleri için oyunun özel sürümlerinden bir tanesini alması gerekecek.