Önceki Oyunlarda Olup Battlefield 2042'de Olmayan Özellikler

Battlefield hayranları tarafından hazırlanan yeni bir videoda Battlefield 2042'de olmayan özellikler sıralandı. Bu video, serinin önceki oyunlarında olmasına rağmen yeni oyunda hangi özelliklerin eksik olduğunu vurguladı.

Oyunun beta süreci hala devam ederken hayranlar da oyunu test etmeye devam ediyor. Bu sürece dahil olan oyuncuların dikkatini ise oyunun eksik özellikleri çekti. BF 2042 şu anda beta sürümünde olduğu için piyasaya sürüldüğü zaman sahip olacağı özelliklerin çoğundan yoksun olabilir fakat geliştiriciler şu anda test aşamasında ortaya çıkan sorunlara odaklanmış durumda.

Oyunu test edenlerin geri bildirimlerine göre BF 2042'de şu anda pek çok sayıda hata bulunuyor. Tamamen devre dışı bırakılmış ya da işlevsel olmayan özellikler de buna dahil. Örneğin el bombası göstergesi yok, PC'de harita tuşu devre dışı. Yine de bütün bu sorunlara genel olarak bakıldığında çok endişe verici olmadığı anlaşılıyor. Geliştiriciler muhtemelen çıkış tarihine yakın bir zamanda bunları ele alacak.

Reddit kullanıcısı GreenyMyMan, kısa bir süre önce çıkış tarihi yaklaşan video oyununda eksik olan bazı özelliklerin bir listesini oluşturdu. Videodaki bazı özellikler çeşitli nedenlerden ötürü olmasa da Battlefield ile özleşmiş özelliklerin olmaması, oyuncularda biraz kafa karışıklığına yol açıyor.

Battlefield 2042'de Olmayan Özellikler Neler?

BF 2042'de eksik olan özelliklerden bazılarını aşağıdan görebilirsiniz. Tamamını görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Bu sorunları incelemeden önce oyunun beta aşamasında olduğunu, eksikliklerin ve sorunların çıkış tarihine yaklaştıkça düzeltileceğini unutmayın.

1. Yıkım Etkisi Düşük

Serinin önceki oyunlarında tank ve benzeri araçlarla bir yapı yerle bir edilebiliyordu fakat videodan da görülebileceği üzere yıkım etkisi bir hayli düşmüş.

2. Hasar Bilgisi Yok

Önceki oyunlarda birine hasar verildiğinde ne kadar hasar verildiği de dahil olmak üzere pek çok bilgi sağlanıyordu, yeni oyunda bu özellik yok.

3. Yüksek Engellere Tırmanmaya Çalışmada Devreye Giren Animasyon

Önceki oyunlarda yüksek engellere tırmanmaya çalışılırken karakter elini uzatıyordu fakat BF 2042'de buna bezer bir animasyon bulunmuyor.

4. Patlamada Geriye Doğru Düşme

BF 2042'de yakındaki bir patlamada geriye doğru düşme animasyonu yok.

5. Fırlatılan Bombayı Havada Patlatma

Eski oyunlarda bomba önce atılıp sonra havada ateş edilerek patlatılabiliyordu ama bu özellik de yeni oyunda bulunmuyor.