Battlefield 2042 Duyuruldu: İşte İlk Detaylar!

Uzun süren bekleyişin ardından, Battlefield 2042 duyuruldu. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde yapılan duyuru ile resmi detaylar da ortaya çıktı. Bakalım Electronic Arts ile DICE, yeni oyunda bizlere neler sunacak? İşte detaylar!

İlk olarak geçtiğimiz senenin EA Play Live 2020 etkinliğinde karşımıza çıkan yeni Battlefield oyunu için, resmi birkaç detayın verilmesinin haricinde, geniş bir zamana yayınlan sızıntı silsilesi yaşanmıştı. Bu vesileyle de duyuru fragmanından alındığı iddia edilen görüntüleri görmüş, medya dosyaları, hikayesi dahil daha birtakım detaylar ile serinin bu sene çıkması beklenen yeni oyunu hakkında birçok bilgiye sahip olmuştuk. Ne var ki tüm bunları resmi olarak onaylanmadığı için aklımızın bir köşesinde tutmuştuk.

Bugün ise beklenen gündü. Yani Battlefield V sonrasında buluşacağımız sıradaki Battlefield oyununun duyurulacağı gündü. Electronic Arts ve DICE, gerçekleştirilen canlı yayında gösterilen duyuru fragmanı eşliğinde resmi adı Battlefield 2042 olan yeni oyun hakkında merak edilen ilk detayları bizlerle paylaştılar.

Battlefield 2042 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Birleşik Devletler ve Rusya taraflarının karşı karşıya geldiği bir savaşın patlak verdiği yakın bir gelecek teması işlenecek. Seçin bir askeri birliği komuta edeceğimiz oyunda, süper güçler de bizim yanımızda olacak. Yeni bir dünya savaşı patlak verecek iken, askeri birliktekilerin yeteneklerini kullanarak geleceği şekillendireceğiz. Ne var ki herhangi bir ana senaryo modunun bulunmayacak ve şu an için bir Battle Royale modu da planlanmıyor.

Yeni nesil konsollarda yüz yirmi sekiz ve eski nesil konsollarda altmış dört oyuncuya kadar desteğin sunulacağı haritalarda, takımımız ile dinamik olaylar, hava koşulları ve kasırgalar etkisi ile değişen savaş alanlarındaki büyük çaplı savaşlarda mücadele edeceğiz. Yeni oyunda Conquest ve Breakthrough gibi güncellenene çok oyuncu modlarının yanı sıra, tamamı ile yeni Hazard Zone da bulunacak. Bunların yanı sıra Battlefield 2042 oyununda topyekun savaş için tasarlanmış olan Orbital, Hourglass, Kaleidoscope, Manifest, Discarded, Breakaway ve Renewal olmak üzere Seul şehrinden Mısır çöllerine kadar uzanan yedi harita bulunacağını söyleyelim.

Electronic Arts ve DICE tarafından verilen detayların arasında, çok oyunculu modlarda silah özelleştirmesi ve mühimmatlar olacak. ATV, helikopter, jet dahil farklı araçların ve wingsuit, paraşüt ve kanca gibi ekipmanları kullanmanın yanı sıra, robot bir köpeği de kontrol edebileceğiz.

Yeni Battlefield oyununda, Seasons isimli bir yeni sistem karşımıza çıkacak. Her birinin yaklaşık üç ay süreceği bu sezonların her biri, ücretli ve ücretsiz yeni Battle Pass ile gelecek. İlk sene içerisinde dört sezonun, buna bağlı olarak yeni içerikler ile dört Battle Pass'in ve dört yeni Specialist'in yayınlanması planlanıyor.

İlk oynanış videosunun 13 Haziran 2021 Pazar günü paylaşılacağı Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Eğer EA Play abonesiyseniz, 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabileceksiniz. Standart sürümünün yanı sıra Gold ve Ultimate olmak üzere farklı özel sürümleri bulunan oyunu ön-sipariş ile satın almanız durumunda, beta testine erken erişim hakkına ek olarak Baku ACB-90 bıçağı, "Mr. Chompy" Epic silah süsü, oyuncu kartı fon resmi ve künye olmak üzere farklı hediyeleriniz olacak.

Son olarak, Gold sürümü satın almanız durumda oyuna erken erişim hakkı ve Year 1 Pass içeriğine erişiminiz olacak. Year 1 Pass içeriğinde sezon başına bir yeni Specialist, Battle Pass ve üç Epic görünüm paketi bulunacak. Ultimate sürümü ise, Gold sürüm içeriğine ek olarak, Legendary kıyafet ve silah ve araç görünümü içeren Midnight Ultimate paketi, resmi dijital sanat kitabı ve özel dijital müzik albümü ile gelecek. Bunların yanı sıra, PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın alanların platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna yükseltebilmeleri için oyunun özel sürümlerinden bir tanesini alması gerekecek.