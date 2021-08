Battlefield 2042 Filmi Exodus Yayımlandı! (Video)

Electronic Arts (EA), Battlefield 2042 filmi Exodus'u yayımladı. 9 dakika 7 saniye uzunluğundaki kısa film, aksiyon dolu sahnelere sahip. Battlefield serisinin yaklaşan oyunu 2042'ye dayanan kısa filme ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Battlefield 2042 Filmi Exodus Nasıl İzlenir?

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 isimli video oyununun kısa filmi yayımlandı. Exodus olarak isimlendirilen kısa film, izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Çok kısa süre içerisinde 1 milyon 550 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan videoya 13 binden fazla yorum yapıldı. 172 bin beğeni alan film, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. 9 dakika 7 saniye uzunluğundaki kısa film, Battlefield 2042 oyununu bekleyen oyuncuları heyecanlandırdı.

BF 2042 ile aynı evrende geçen film aksiyon dolu sahnelere sahip. Dünya genelinde en popüler video paylaşım platformlarından bir tanesi olan YouTube üzerinden yayımlanan Battlefield 2042 filmi Exodus'u aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Electronic Arts, geçtiğimiz haftalarda filmin bağımsız bir proje olduğuna işaret etmişti. Bu, oyuncuların hikayenin başka kısa filmlerle devam etmesini beklememeleri gerektiği anlamına geliyor. Oyunun çıkış tarihine kadar Battlefield 2042 dünyası ile aynı dünyada geçen başka hikayeleri ele alan kısa filmlerin veya benzer projelerin de gelmesi mümkün.

Bir video oyununun ilk kez kısa bir filme dönüştürülmediğini belirtelim. Bu yazın başlarında Medal of Honor: Above and Beyond için hazırlanan Colette adlı bir kısa film de gösterime girdi ve en iyi kısa belgesel ödülünü kazandı ve bu bir video oyunu projesi ile yola çıkarak ödül kazanan ilk film oldu.

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. EA Play abonesi olan oyuncular 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabilecek.

Yeni Battlefield oyunu, Steam ve Epic Games Store isimli dijital oyun mağazalarında 419,99 TL fiyat etiketine sahip. BF 2042'nin Xbox One sürümü 499,99 TL iken Xbox Series X / S sürümü ise 599,99 TL fiyat ile ön siparişe açıldı.

DICE tarafından geliştirilmekte olan yapımın PlayStation 5 sürümü 560 TL fiyat etiketine sahipken PlayStation 4 sürümü ise 500 TL ile ön siparişe sunuldu. Açık beta sürecine katılabilmek için EA Play üyesi olmanız ya da oyunun herhangi bir sürümünü ön sipariş vermeniz gerekiyor.