EA, Battlefield 2042 Filmi Exodus İçin Tarih Verdi!

Electronic Arts (EA), Battlefield 2042 filmi Exodus'un ne zaman çıkacağı hakkındaki soru işaretlerini gidermek için yeni paylaştığı bir tweette tarih verdi. EA'nın tweetine göre Battlefield serisinin yaklaşan oyunu 2042'ye dayanan kısa film çok kısa bir süre içinde Battlefield hayranlarının karşısına çıkacak.

Battlefield 2042 Filmi Exodus Ne Zaman Çıkacak?

Filmi Twitter'dan duyuran Electronic Arts, oyuncuları video oyununun çıkışına hazırlayacak olan "Battlefield 2042: Exodus" isimli filmin fragmanını paylaştı. EA'in tweetine göre Exodus, 12 Ağustos 2021 tarihinde çıkacak.

Battlefield'ın resmi YouTube hesabı üzerinden planlanan videonun açıklaması, filmin konusu hakkında da bazı ipuçları veriyor. Videonun açıklamasına göre kısa film toplu bir savaşı tetikleyecek olayları gösterecek ve 2042 ile aynı dünyada geçecek. Kısa filmin çekilmesinin amacı ise oyunculara içinde bulundukları dünyanın nasıl bu hale geldiğini anlatmak.

Twitter'da paylaşılan fragman ne yazık ki film hakkında çok az bilgi sağlıyor ancak hayranların kısa film yayımlanana kadar çok fazla beklemesi gerekmiyor. Exodus, 12 Ağustos 18:00'de ilk gösterimini yapacak.

Filmin fragmanını aşağıdaki tweette yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

The standalone short film Exodus premieres August 12, 4pm BST.



https://t.co/BS4aOGLHGH



Unpacking the world of #Battlefield 2042 #WeAreNoPats pic.twitter.com/FMbgSWbj2y — EA UK (@electronicarts) August 2, 2021

Exodus isimli kısa film, türünün tek örneği olacak gibi görünüyor. EA, filmin bağımsız bir proje olduğuna işaret etti ve bu da oyuncuların hikayenin başka kısa filmlerle devam etmesini beklememeleri gerektiği anlamına geliyor. Oyunun çıkış tarihine kadar Battlefield 2042 dünyası ile aynı dünyada geçen başka hikayeleri ele alan kısa filmlerin veya benzer projelerin de gelmesi mümkün.

Bir video oyunu ilk kez kısa bir filme dönüştürülmüyor. Bu yazın başlarında Medal of Honor: Above and Beyond için hazırlanan Colette adlı bir kısa film de gösterime girdi ve en iyi kısa belgesel ödülünü kazandı ve bu bir video oyunu projesi ile yola çıkarak ödül kazanan ilk film oldu.

Oyuncuların şu an sabırsızlıkla bekledikleri şeyler arasında sadece Exodus değil aynı zamanda Battlefield 2042 hayranlarına tanınacak bir fırsat olan açık beta testi de var.

Battlefield 2042 beta, oyunculara lansman öncesinde Battlefield 2042'nin bazı özelliklerini test etme fırsatı tanıyacak ve geri bildirimler aracılığıyla geliştiricilerin ek iyileştirmeler yapmasını sağlayacak. Açık beta için henüz kesin bir tarih paylaşılmasa da eylül ayında gerçekleşeceği açıklandı.