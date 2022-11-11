Beklenen Oldu: Battlefield 2042 Game Pass'e Geliyor

Battlefield 2042'ye 3. Sezon'u getirmeye hazırlanırken EA, sorunlu nişancı oyununun Xbox Game Pass'a eklenmesi de dâhil olmak üzere geçen yıl içinde neler planladıklarını oyunculara anlatıyor ve oyuncuları oyuna dâhil etmenin yollarını arıyor.

EA, Battlefield 2042'nin Sezon 3'ten itibaren EA Play aracılığıyla kullanılabileceğini, yani Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin kullanımına sunulacağını doğruladı. EA ayrıca Aralık ayında tüm platformlarda ücretsiz erişim dönemleri planlıyor.

Battlefield 2042'ye Sınıflar Geri Dönüyor

EA, Sezon 3'ün lansman tarihini henüz onaylamamış olsa da, 3.2 güncellemesinin sınıfların Battlefield 2042'ye yeniden dönmesiyle ilgili olacağını açıkladı. Bu güncelleme, Battlefield 2042'nin uzman yenilemesinin bir parçası ve ek olarak sahada daha tanımlanmış roller kazanmalarını sağlayacak.

EA, güncellemeleri kapsamlı bir şekilde test ettiğini ve yakında yeni bir saldırı uzmanı daha ortaya çıkaracağını söylüyor. EA ayrıca Battlefield 2042'nin Manifest ve Breakaway haritalarına güncellemeler vaat ediyor ve Breakaway'i "büyük bir revizyon" bekliyor.

Battlefield 2042 geçen yıl fazla ilgi görmese de EA arka planda sessizce çalışıyor. Sezon 2, oyuncular tarafından nispeten iyi karşılandı ve lansman versiyonunda çok sayıda iyileştirmenin yanı sıra sezon ortası etkinliklerinin tanıtımı yapıldı.