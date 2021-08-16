Battlefield 2042 Hazard Zone Modu Detayları Ortaya Çıktı

Battlefield 2042 Hazard Zone modu detayları sızdırıldı. Görünüşe göre Escape from Tarkov ve Hunt: Showdown benzeri bir mod bizleri bekliyor. Yaşanan sızıntı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sabırsızlıkla beklenen yeni Battlefield oyunu 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Daha önceden verilen bilgiler doğrultusunda, Birleşik Devletler ve Rusya taraflarının karşı karşıya geldiği bir savaşın patlak verdiği yakın bir gelecek teması işleniyor olacak. Seçin bir askeri birliği komuta edeceğimiz oyunda, süper güçler de bizim yanımızda olacak. Yeni bir dünya savaşı patlak verecek iken, askeri birliktekilerin yeteneklerini kullanarak geleceği şekillendirmemiz mümkün olacak.

Electronic Arts ve DICE, yeni oyunda Conquest ve Breakthrough gibi güncellenene çok oyuncu modlarının yanı sıra, tamamı ile yeni Hazard Zone’un da bulunacağını söylemişti. Her ne kadar bahsi geçen modlardan ilk ikisine aşina olsak da, Hazard Zone hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Ancak yakın bir zaman önce gerçekleştirilen kapalı alfa testi ile ilk detaylar ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Battlefield 2042 Hazard Zone Modu Detayları Neler?

Battlefield V sızıntıları ile ün kazanmış olan Temporyal tarafından aktarılanlara göre bu yeni mod, halihazırdaki haritaların veya birkaçının modifiye edilmiş versiyonları kullanılacak. Bunun en büyük dayanak noktası ise Orbital’ın Hazard Zone varyasyonuna rastlanmış olması.

PvEvP oynanışın sunulacağı modda, Exodus kısa filminde de işaret edildiği üzere, oyuncular Little Bird helikopteri ile veri sürücülerinden ve düşmüş uydulardan istihbarat toplayacağınız tehlikeli bölgeye bırakılacaksınız. Harita boyunca, takviye kuvvet çağırabilme becerisi olan devriye gezen yapay zeka askerleri ile karşılaşacaksınız. Ayrıca kilit noktalarda daha zorlu düşmanlar da sizleri bekleyecek. Haritalarda cephane zulaları ve uydular ile bağlantı kurulan önemli noktalar da bulunacak ve buralardan siz de robot köpek Ranger, ATV veya daha başka takviye kuvvet çağırabilmeniz mümkün olacak.

Temporyal tarafından yeniden doğmak da mümkün olacağına dair bir ipucu bulunmuş. Dahası ise herhangi bir şekilde ölmeniz durumunda, ekipmanınızı kaybedeceksiniz. Ne var ki bunun kalıcı olup olmadığına dair herhangi bir detay bulunmuyor. Ayrıca bir nevi önlem olarak Loadout Insurance geliştirmesinin olduğu da söylenmiş. Görünüşe göre, bunun dışında cephane ve zırh, daha hızlı iyileşme, istihbarat için fazladan hane, tespit edilme süresi ve dahası dahil on bir kadar geliştirme daha mevcut olacak. Bu geliştirmeleri ve takviyeleri yapabilmek için de oynadığınız sürece kazanacağınız Hazard Zone kredisini kullanacaksınız.

Son olarak, haritadaki görevlerinizi tamamladıktan sonra The Division oyunundaki Dark Zone modunda olduğu gibi tahliye helikopteri ile kaçmanız gerekecek. Eğer helikopteri kaçırırsanız, görevinizde başarısız olmuş sayılacaksınız.

Aktarılan bu bilgiler elbette sızıntı olduğu ve henüz Electronic Arts ve DICE tarafından onaylanmadığı için, her şeye rağmen söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Muhtemelen önümüzdeki hafta başlayacak olan GamesCom 2021 ile resmi bilgilere kavuşacağız. Gelişmeleri takipte olacağız.