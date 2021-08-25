Battlefield 2042 Hileleri, Oyun Daha Çıkmadan Satılmaya Başlandı

Battlefield 2042 hileleri, video oyunun çıkış tarihine daha aylar olmasına rağmen hile geliştiricileri tarafından satılmaya başlandı. Ekim ayına kadar çıkması çok mümkün görünmeyen oyun için şu an itibarıyla aim bot da dahil olmak üzere birçok hile çevrim içi ortamda satılıyor.

Hileler, ilk olarak CharlieIntel tarafından tespit edildi. Aktarılan bilgilere göre hileciler, duvar arkasını görme gibi popüler hilelerin daha oyun piyasaya sürülmeden tanıtımı yapılmaya başlandı. Hileleri kullanan oyuncularınsa yasaklanmadığı iddia ediliyor.

Satışa Çıkarılan Battlefield 2042 Hileleri Neler?

Aim Bot: Hedefe kilitlenme, hedefi takip etme, hedefin konumunun anlık değişimine uyum sağlama, mermi hareket halinde olduğunda dahi doğrudan hedefi vurma gibi olanaklar sağlıyor.

Hedefe kilitlenme, hedefi takip etme, hedefin konumunun anlık değişimine uyum sağlama, mermi hareket halinde olduğunda dahi doğrudan hedefi vurma gibi olanaklar sağlıyor. Wall Hack: Oyuncunun ismini duvar arkasından görme, oyuncunun ne kadar uzak olduğunu görme, oyuncuya yakın olan nesneleri (silah vb.) görüntüleme, hedefin bulunmasını kolaylaştırmak için oyuncuları bir kutunun içine alma gibi özellikler sunuyor.

Oyuncunun ismini duvar arkasından görme, oyuncunun ne kadar uzak olduğunu görme, oyuncuya yakın olan nesneleri (silah vb.) görüntüleme, hedefin bulunmasını kolaylaştırmak için oyuncuları bir kutunun içine alma gibi özellikler sunuyor. Radar: Düşman oyuncuları radarda kırmızı ile gösterir, radarı özelleştirme imkânı (boyutunu arttırma, konumunu değiştirme gibi) sunar.

CharlieIntel tarafından tespit edilen web sitesi, aim bot, wall hack ve radar da dahil olmak üzere tespit edilmediği iddia edilen hilelerin tanıtımını yapmaya başladı. Sitenin 1,2 milyon kayıtlı üyesi, hiçbir Battlefield oyunundan yasaklanmadığını belirtti. Oyun şu an sınırlı oyuncu kitlesi tarafından da olsa test ediliyor.

Hilecilerin gözünün şu an Battlefield 2042'de olması çok da şaşırtıcı olmadı. BF: 2042'nin Call of Duty: Warzone gibi rakip video oyunlarının çevresi, piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana hileciler tarafından kuşatılmış durumda. Warzone son zamanlarda özellikle silent aim bottan yana oldukça büyük bir sorun yaşıyordu.

Activision da bu tür hilelere yanıt olarak herhangi bir video oyununda çalışabilecek, tespit edilemeyen aim bot türlerini engellemek için geçen haftalarda harekete geçti.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu bir açıklamada 50 bin Warzone hesabının yasaklandığını duyuran Raven Software, arka planda sıkı bir şekilde çalıştığını belirtirken yakında daha fazla bilgi paylaşılacağını ifade etti.

Tom Henderson da ortaya konu ile ilgili önemli bir iddia attı. Henderson'a göre Call of Duty: Vanguard oyunu için bir yılı aşkın bir süredir yeni bir hile engelleme sistemi üzerinde çalışılıyor. Henderson, yeni hile engelleme sisteminin CoD: Warzone'da da kullanılabileceğini ileri sürdü.

Bu, Call of Duty oyuncuları için umut vadeden bir gelişme olsa da Battlefield 2042 hilelerinin daha oyun çıkmadan satılmaya başlanması yaklaşan açık beta sürümü ile ilgili endişelere yol açıyor.