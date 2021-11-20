Battlefield 2042 İnceleme Puanları Hayal Kırıklığı Yarattı

Battlefield 2042 inceleme puanları belli oldu. Yeni Battlefield oyununa verilen puanlar hayal kırıklığına neden oldu. Düşük puanlar alan video oyunu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Battlefield 2042 İnceleme Puanları Paylaşıldı

Metascore: 73

Twinfinite: 90

Noisy Pixel: 90

Digital Trends: 90

Eurogamer Italy: 80

PlaySense: 80

WellPlayer: 80

Dexerto: 75

IGN: 70

PC Invasion: 70

PC Games: 70

PCGamesN: 70

Windows Central: 70

Hardcore Gamer: 70

Shacknews: 50

Stevivor: 45

AusGamers: 40

TheGamer: 40

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042 isimli video oyununa ilişkin inceleme puanları paylaşıldı. Electronic Arts'ın yeni oyununa verilen puanlar hayal kırıklığına sebep oldu. Battlefield 2042'nin PC sürümünün metascore'u 73 olarak açıklandı. Oyunun PC sürümü için şu anda toplamda 43 inceleme yer alıyor.

Kullanıcılar tarafından verilen puanlar da oldukça düşük durumda. Kullanıcı incelemelerin ortalaması 2,3 olarak açıklandı. Şu anda toplamda 2800 kullanıcı incelemesi bulunuyor. Bu miktarın 2259 tanesi olumsuz kategoride yer alıyor.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield 2042 isimli video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Battlefield oyunu başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.