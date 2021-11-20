Battlefield 2042 İnceleme Puanları Hayal Kırıklığı Yarattı
Battlefield 2042 inceleme puanları yayımlandı. İnceleme puanları, video oyununun beklentileri karşılayamadığını gözler önüne serdi. İşte puanlara dair detaylar!
Battlefield 2042 inceleme puanları belli oldu. Yeni Battlefield oyununa verilen puanlar hayal kırıklığına neden oldu. Düşük puanlar alan video oyunu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Battlefield 2042 İnceleme Puanları Paylaşıldı
- Metascore: 73
- Twinfinite: 90
- Noisy Pixel: 90
- Digital Trends: 90
- Eurogamer Italy: 80
- PlaySense: 80
- WellPlayer: 80
- Dexerto: 75
- IGN: 70
- PC Invasion: 70
- PC Games: 70
- PCGamesN: 70
- Windows Central: 70
- Hardcore Gamer: 70
- Shacknews: 50
- Stevivor: 45
- AusGamers: 40
- TheGamer: 40
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DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042 isimli video oyununa ilişkin inceleme puanları paylaşıldı. Electronic Arts'ın yeni oyununa verilen puanlar hayal kırıklığına sebep oldu. Battlefield 2042'nin PC sürümünün metascore'u 73 olarak açıklandı. Oyunun PC sürümü için şu anda toplamda 43 inceleme yer alıyor.
Kullanıcılar tarafından verilen puanlar da oldukça düşük durumda. Kullanıcı incelemelerin ortalaması 2,3 olarak açıklandı. Şu anda toplamda 2800 kullanıcı incelemesi bulunuyor. Bu miktarın 2259 tanesi olumsuz kategoride yer alıyor.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)
Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield 2042 isimli video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Battlefield oyunu başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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