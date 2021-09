Yeni Battlefield 2042 Oynanış Videosu Yayımlandı

Electronic Arts, yeni Battlefeild 2042 oynanış videosu paylaştı. Yayımlanan yeni video, "Specialists" olarak isimlendirilen karakterler hakkında detaylı bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042'nin yeni videosu paylaşıldı. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan video ile "Specialists" olarak isimlendirilen karakterler hakkında bilgi sahibi olma imkanı elde ediyoruz.

Paylaşılan videoya göre oyunda Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr Guskovsky ve Wikus Van Daele olmak üzere dört farklı karakter yer alacak. Bu karakterlerin her biri kendine has özelliğe ve silahlara sahip olacak.

Assault sınıfındaki Webster Mackay, kanca silahına sahip olacak. Kanadalı asker bu sayede çok pratik bir şekilde bina gibi yüksek yapılara çıkabilecek. Mackay ayrıca hızlı hareket edebilecek. Support sınıfındaki Maria Falck ise sahip olduğu tabanca ile takım arkadaşlarını ve kendisinin sağlık seviyesini yükseltebilecek. Falck, tıpkı önceki BF oyunlarındaki Support sınıfı gibi hayatını kaybeden oyuncuları canlandırabilecek.

Engineer sınıfındaki Pyotr Guskovsky, makineli tüfeği haritanın herhangi bir noktasına konumlandırabilecek. Makineli tüfek, belirli bir alan içerisindeki düşmanları otomatik olarak tespit edecek ve onlara ateş edebilecek.

Recon sınıfındaki Wikus Van Daele, drone'ları kontrol edebilecek. Drone sayesinde düşmanların yerini tespit edebilecek. Daele ayrıca hareket sensörüne sahip olacak. Hareket sensörleri, yaklaşan düşmanlara karşı uyaracak.

More gameplay. And more to come. https://t.co/3ga1HX6rYG #Battlefield pic.twitter.com/cq9hfecQ0e