Yeni Battlefield 2042 Oynanış Videosu Yayımlandı

Electronic Arts, yeni Battlefeild 2042 oynanış videosu paylaştı. Yayımlanan yeni video, "Specialists" olarak isimlendirilen karakterler hakkında detaylı bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Battlefield 2042 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042'nin yeni videosu paylaşıldı. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan video ile "Specialists" olarak isimlendirilen karakterler hakkında bilgi sahibi olma imkanı elde ediyoruz.

Paylaşılan videoya göre oyunda Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr Guskovsky ve Wikus Van Daele olmak üzere dört farklı karakter yer alacak. Bu karakterlerin her biri kendine has özelliğe ve silahlara sahip olacak.

Assault sınıfındaki Webster Mackay, kanca silahına sahip olacak. Kanadalı asker bu sayede çok pratik bir şekilde bina gibi yüksek yapılara çıkabilecek. Mackay ayrıca hızlı hareket edebilecek. Support sınıfındaki Maria Falck ise sahip olduğu tabanca ile takım arkadaşlarını ve kendisinin sağlık seviyesini yükseltebilecek. Falck, tıpkı önceki BF oyunlarındaki Support sınıfı gibi hayatını kaybeden oyuncuları canlandırabilecek.

Engineer sınıfındaki Pyotr Guskovsky, makineli tüfeği haritanın herhangi bir noktasına konumlandırabilecek. Makineli tüfek, belirli bir alan içerisindeki düşmanları otomatik olarak tespit edecek ve onlara ateş edebilecek.

Recon sınıfındaki Wikus Van Daele, drone'ları kontrol edebilecek. Drone sayesinde düşmanların yerini tespit edebilecek. Daele ayrıca hareket sensörüne sahip olacak. Hareket sensörleri, yaklaşan düşmanlara karşı uyaracak.

Battlefield 2042 Ne Zaman Gelecek?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. EA Play abonesi olan oyuncular 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabilecek.

Yeni Battlefield oyunu, Steam ve Epic Games Store isimli dijital oyun mağazalarında 419,99 TL fiyat etiketine sahip. BF 2042'nin Xbox One sürümü 499,99 TL iken Xbox Series X / S sürümü ise 599,99 TL fiyat ile ön siparişe açıldı. DICE tarafından geliştirilmekte olan yapımın PlayStation 5 sürümü 560 TL fiyat etiketine sahipken PlayStation 4 sürümü ise 500 TL ile ön siparişe sunuldu.