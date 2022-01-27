Battlefield 2042 Popülerliğini Kaybediyor!

Çıkışından sadece iki ay sonra Battlefield 2042, Xbox'ta popülaritesini kaybediyor gibi görünüyor. Kullanıcı Theorry tarafından paylaşılan detaylara göre oyunun hem Xbox One hem de Xbox Series X|S sürümleri artık ABD'de en çok oynanan 50 Xbox oyunu arasında değil. İşte detaylar!

Battlefield 2042 Kan Kaybediyor

Listede yalnızca Xbox Series X|S versiyonu kalmasına ve 44 numarada yer almasına rağmen, İngiltere'de durum biraz daha iyi gibi. Listeye göre, For Honor ve DayZ gibi oyunlar Battlefield 2042'den daha popüler olduklarını kanıtlıyor. Battlefield 2042'nin durumu aynı stüdyo tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront 2'den bile vahim diyebiliriz.

Battlefield 2042, PC'de de popüleritesini koruyamadı. Steam sayfasındaki kullanıcı incelemeleri neredeyse tamamen olumsuz yorumlardan oluşuyor. Hatta Steam dahilinde yapılan en kötü 100 oyun listesinde yapım şu an 14. sırada. Oyuncu sayılarını takip eden Steam Charts sistemi, oyunun çıktığı Kasım ayından bu yana çok önemli bir düşüş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Ortalama 51.299 oyuncu ile güne başlayan yapımı ve şu an sadece 9.727 oyuncu oynuyor.

Peki oyun neden böylesine sert eleştirilere maruz kaldı? Bunun nedeni oldukça basit. Paylaşılan şikayetler genellikle teknik sorunlara ve önceki oyunlardaki temel özelliklerin eksikliğine değiniyor. Anlaşılan EA yeni Battlefield oyununun çıkışı için DICE ekibini biraz zora sokmuş ancak EA, kuşkusuz bu hatayı düzeltmek için fazlasıyla hevesli.

Gelen bazı sızıntılara göre, oyun oyuncuları cezbetmek için oynaması ücretsiz bir modele geçiş yapabilir. Bu sızıntılar sektörün uzmanları arasında yer alan Tom Henderson tarafından doğrulandı ancak henüz EA tarafından resmi bir duyuru gelmiş değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Battlefield 2042'nin sallantılı çıkışı hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.