Battlefield 2042 Sesli Sohbet Özelliği İçin Üzücü Karar!
Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042, sesli sohbet özelliği olmadan satışa sunulacak. İşte tüm detaylar!
Battlefield 2042 sesli sohbet özelliği ile ilgili oyuncuları üzecek bir karar alındı. Geliştirici DICE tarafından alınan karar, pek çok oyuncu tarafından tepki ile karşılandı. Yeni Battlefield oyunu başlangıçta sesli sohbet özelliğine sahip olmayacak.
Battlefield 2042 Sesli Sohbet Özelliği Ne Zaman Gelecek?
Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 isimli video oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından alınan karara göre oyun, sesli sohbet özelliği olmadan çıkışını gerçekleştirecek.
En Çok Oynanan PlayStation 5 Oyunları Açıklandı
En çok oynanan PlayStation 5 oyunları belli oldu. Sony tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu Fortnite yer aldı.
DICE, sesli sohbet özelliğinin daha sonra ekleneceğini söyledi ancak bu konuda herhangi bir net tarih bilgisi paylaşmadı. Geliştirici ekibin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Oyunun başlangıçta sesli sohbet özelliğinin olmaması büyük bir eksiklik çünkü bu özellik, oyuncuların oyun içerisinde pratik bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.
Oyuncular, arkadaşları ile sesli iletişim kurabilmek için Discord gibi sohbet uygulamalarını tercih edebilir fakat bu yöntem, yabancı oyuncular ile oynarken iletişim kurmak için işe yaramaz. Dolayısıyla yabancı oyuncular ile oynarken ping sisteminin kullanılması gerekecek.
Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan
Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
- RAM: 16GB
- VRAM: 8GB
- Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060
- Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: 12
- Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)
Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?
Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.
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