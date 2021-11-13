Battlefield 2042 Sesli Sohbet Özelliği İçin Üzücü Karar!

Battlefield 2042 sesli sohbet özelliği ile ilgili oyuncuları üzecek bir karar alındı. Geliştirici DICE tarafından alınan karar, pek çok oyuncu tarafından tepki ile karşılandı. Yeni Battlefield oyunu başlangıçta sesli sohbet özelliğine sahip olmayacak.

Battlefield 2042 Sesli Sohbet Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 isimli video oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket tarafından alınan karara göre oyun, sesli sohbet özelliği olmadan çıkışını gerçekleştirecek.

DICE, sesli sohbet özelliğinin daha sonra ekleneceğini söyledi ancak bu konuda herhangi bir net tarih bilgisi paylaşmadı. Geliştirici ekibin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Oyunun başlangıçta sesli sohbet özelliğinin olmaması büyük bir eksiklik çünkü bu özellik, oyuncuların oyun içerisinde pratik bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.

Oyuncular, arkadaşları ile sesli iletişim kurabilmek için Discord gibi sohbet uygulamalarını tercih edebilir fakat bu yöntem, yabancı oyuncular ile oynarken iletişim kurmak için işe yaramaz. Dolayısıyla yabancı oyuncular ile oynarken ping sisteminin kullanılması gerekecek.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Depolama Alanı : 100 GB kullanılabilir alan (SSD)

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.