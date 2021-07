Battlefield 2042 Sezon İçerikleri Sızdırıldı

Battlefield 2042 sezon içerikleri sızdırıldı. Yeni oyun ile geçilen yeni sistem, oyunculara ne gibi faydalar sağlayacak? Seasons adı altında faaliyete geçecek sistemin içerikleriyle ilgili detaylar haberimizde.

İki yıllık aranın ardından, bu yıl içerisinde yeni bir Battlefield oyunu ile karşılaşacağız. Summer Game Fest sırasında duyurulmuş olan Battlefield 2042, PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor. 15 Ekim 2021 tarihinde EA Play aboneleri deneme sürümüne erişim sağlayabilecek iken, 22 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Bu defa ayrı bir ana senaryo modunun olmayacağı oyun, çok uzak olmayan bir gelecekte geçecek ve Birleşik Devletler ve Rusya ülkelerinin karşı karşıya geldiği bir savaşın üzerinden ilerleyecek. Yeni bir dünya savaşının eli kulağındayken, yönetiminde olacağımız seçkin askeri birliktekilerin yeteneklerini kullanarak geleceği şekillendirme fırsatımız olacak.

Electronic Arts ve DICE tarafından verilen detaylarda, yeni oyun ile artık Seasons sistemine geçildiği de onaylanmıştı. Bu, Call of Duty serisinin son iki oyunundaki sisteme benzer olarak, Battle Bass’ler kapsamında üç ayda bir hem ücretsiz hem de ücretli yeni içerikler oyuncuların beğenisine sunulacağı anlamına geliyor.

Şimdilik bu içeriklerin ne olacağına dair resmi bir açıklamada bulunulmamıştı, ama geçmişte Battlefield ve Call of Duty serileri ile ilgili olarak önemli bilgiler aktaran Tom Henderson yeniden sahneye çıktı. Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Henderson, Seasons hakkındaki bilgilerini takipçileri ile paylaştı.

Kullanıcı tarafından belirtilene göre üç ay sürecek ve ücretli Battle Pass’lerden ayrı olacak her bir sezon kapsamında oyunculara yeni bir uzman, iki tanesi Battlefield Portal için olmak üzere dört yeni harita, her bir mod için en az altı en fazla sekiz silah ve en az iki en fazla üç yeni araç, yüz kadar aşama ve Hazar Zone modu için de hikaye odaklı yeni bir güncelleme sunulacak.

Each #BATTLEFIELD2042 Season;



- 1 Specialist

- 2 New Maps

- 2 Portal Maps

- Hazard Zone Update (Story-driven)

- 6-8 New Weapons (for each mode)

- 2-3 New Vehicles (for each mode)

- 100 Season Tiers