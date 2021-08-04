Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı!

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri sızdırıldı. Peki, Electronic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 2042'yi sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma ihtiyaç duyulacak? Ortaya çıkan bilgilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Neler?

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 isimli video oyununun sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Tom Henderson, Twitter hesabı üzerinden BF 2042'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini paylaştı.

Battlefield 2042 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD FX-8350 veya Core i5 6600K

RAM: 8 GB

VRAM: 4 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 veya Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 Kbps veya daha hızlı internet bağlantısı

Battlefield 2042 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 4790

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT veya Nvidia GeForce RTX 2060

DirectX: 12

Çevrim İçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 Kbps veya daha hızlı internet bağlantısı

Electronic Arts, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü paylaşılan sistem gereksinimlerin gerçek çıkmama olasılığı bulunuyor.

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. EA Play abonesi olan oyuncular 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabilecek.

Yeni Battlefield oyunu, Steam ve Epic Games Store isimli dijital oyun mağazalarında 419,99 TL fiyat etiketine sahip. BF 2042'nin Xbox One sürümü 499,99 TL iken Xbox Series X / S sürümü ise 599,99 TL fiyat ile ön siparişe açıldı.

DICE tarafından geliştirilmekte olan yapımın PlayStation 5 sürümü 560 TL fiyat etiketine sahipken PlayStation 4 sürümü ise 500 TL ile ön siparişe sunuldu. Açık beta sürecine katılabilmek için EA Play üyesi olmanız ya da oyunun herhangi bir sürümünü ön sipariş vermeniz gerekiyor.

DICE tarafından geliştirilmekte olan BF 2042'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.