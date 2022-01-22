Battlefield 2042 Oynaması Ücretsiz Olacak mı?

Battlefield 2042 ücretsiz hale gelecek mi? Battlefield ve Call of Duty serisiyle ilgili sızıntıları ile ün salmış olan Tom Henderson, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ve pek başarılı olamayan BF 2042’ye ilişkin oldukça önemli bir iddia ortaya attı.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yayıncılığını Electronic Arts’ın üstlendiği FPS oyunu, beklentilerin altında kaldı ve oldukça büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, yalnızca birkaç gün içerisinde en kötü Steam oyunları arasına girmişti. Oyuncular tarafından tepkilerin odağı haline gelen yeni Battlefield oyunu çıktığı günden itibaren çeşitli hatalara ev sahipliği yaptı.

Kötü bir optimizasyona sahip olan BF 2042, bazı özelliklerden yoksun olarak çıktı. Geliştirici ekip, oyun için bir yama yayımladı fakat hataların çoğu devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu hayal kırılıklığına uğratan Battlefield 2042'nin inceleme puanları da çok düşük durumda. Öyle ki, oyunun PC sürümünün Metascore'u 68 olarak açıklandı.

Geliştirici ekip, sorunları çözmek için çeşitli güncellemeler yayımladı fakat oyunda hâlâ bazı sorunlar devam ediyor. Steam'de oyun için yapılan incelemelerin yalnızca %32'si olumlu durumda. Oyuncular performans, silah sesleri ve çok sayıda hata ile karşılaştıklarını belirtti. Bu sayısız sorun, oyuncu sayılarına yansıdı.

Battlefield 2042 Ücretsiz Olacak mı?

Battlefield ve Call of Duty serisiyle ilgili sızıntıları ile ün salmış olan Tom Henderson, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Battlefield 2042 isimli video oyununun hayal kırıklığı yarattığını ve Electronic Arts’ın oyuna dair tüm seçenekleri değerlendirdiğini ileri sürdü.

Henderson tarafından ortaya atılan iddiaya göre Electronic Arts, BF 2042’yi oynaması ücretsiz hale getirme seçeneği üzerinde de duruyor. EA, oynaması ücretsiz modelini uygulayarak oyun içi satın alımlardan kazanç elde edebilir.

Battlefield 2042’nin hayal kırıklığı yaratması ve tepkilerin odağı haline gelmesi, ortaya atılan iddianın gerçek olma ihtimalini önemli ölçüde arttırıyor. Electronic Arts, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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