Battlefield 2042 Zombi Modu Hayal Kırıklığı Yarattı

Battlefield 2042 zombi modu, geçen hafta DICE tarafından oyuncuların deneyimine sunuldu. Zombie Survival olarak adlandırılan mod, küçük bir oyuncu ekibinin yürüyen ölülere karşı hayatta kalma çabası vermesini gerektiriyordu.

Oyun çıkışı ile oyunculardan zaten çok fazla tepki görmüştü. Yeni getirilen mod ise video oyununa küsmüş oyuncuların Battlefield 2042'ye göz ucuyla da olsa bakmasını sağlamıştı. Mod sayesinde oyuncular BF 2042 ile yeniden bağ kurmaya başlamışken beklenmedik bir karar alındı.

Bu kararla birlikte oyuna kısa bir süre önce eklenen mod çok fazla zaman geçmeden kaldırılmış oldu. EA Los Angeles (Ripple Effect Studios) Tasarım Direktörü Justin Wiebe, Twitter'da yayımladığı bir tweette, modun eklenmesinin üzerinden henüz çok az bir süre geçmiş olmasına rağmen neden kaldırıldığı ile ilgili açıklama yaptı.

Battlefield 2042 Zombi Modu Neden Kaldırıldı?

Wiebe, konu ile ilgili paylaştığı tweette zombi modunun kaldırıldığını, yerine ise Gun Game modunun eklendiğine yer verip sözüne ise şu şekilde devam etti:

"Bu modu umarım gelecekte düzeltebilir ve oyunun klasik modunda kaydedilen ilerleme ile uyumlu hale getirebiliriz. Bunun bir daha olmamasını sağlamak için test sürecimize de ağırlık vermeye başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

Wiebe, modla ilgili yaptığı başka bir açıklamada da modun potansiyelinin olduğunu ancak üzerinde hâlâ çalışılması gerektiğini belirtti. Ele alınması gereken sorun olarak da modun Battlefield 2042 hızlı XP kasma kolaylığı sunmasını gösterdi.

Tasarım direktörünün açıklamasından da anlaşılabileceği üzere BF 2042 Zombie Survival, oyunculara çok hızlı XP kazanma imkânı veriyordu. XP, karakter gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olduğu için onu kazanma amacıyla çok emek vermek gerekiyor. Bu emek de temelde oyuncuların daha fazla oyunda kalmasını yani Battlefield 2042 oynama süresini arttırmasını sağlıyor.

XP için emek vermeye gerek olmadığında ne yazık ki video oyununun da bir anlamı kalmıyor. Oyuncular, XP fazlalığı sayesinde her şeye sahip olabiliyor. Bu da oyuncuların zamanla oyundan eskisi gibi keyif alamamasına, oyunu eskisi gibi sık oynamak istememelerine neden oluyor.

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