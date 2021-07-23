Battlefield 2042'nin Yeni Modu Battlefield Portal Duyuruldu

Battlefield 2042'nin yeni modu bir video aracılığı ile resmen duyuruldu. Battlefield Portal olarak isimlendirilen oyun modu, yepyeni bir oyun deneyimi sunacak. Yeni Battlefield oyununa eklenecek olan moda ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Battlefield 2042'nin Yeni Modu Battlefield Portal Nasıl Olacak?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Battlefield 2042 için yeni bir oyun modu duyuruldu. Battlefield Portal isimli mod, bir video aracılığı ile tanıtıldı. Yayımlanan videoya göre yeni mod, milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilecek.

Oyuncular, yeni mod sayesinde Battlefield 2042'de eski haritaların güncellenmiş sürümlerinde mücadele edebilecek. Bu haritalar arasında Battlefield 1942'den El Alamein ve Battle of the Bulge, Battlefield Bad Company 2'den Arica Harbour ve Valparaiso, Battlefield 3'ten Caspian Border ve Noshahr Canals yer alıyor.

Elbette mod eski haritaların güncellenmiş sürümleri ile sınırlı kalmayacak. Yayımlanan videoya göre oyuncular Battlefield Portal'da diğer oyuncuların oluşturduğu haritalarda oynayabilecek. Oyuncular ayrıca maçların kurallarını da belirleyebilecek. Yani bir takımdaki oyuncu sayısı, maçta hangi silahların alınabileceğini, haritaların sırasını ve daha birçok öge ayarlanabilecek.

Topluluk odaklı bir oyun modu olan Battlefield Portal'da oyuncular istediği şekilde oyun modu tasarlayabilecek. Örneğin Battlefield 3'ten defibrilasyon ile donatılmış 40 Support askerini ile Battlefield 1942'den yalnızca bıçağa sahip 40 Assault askerinin yer aldığı bir maç ayarlanabilecek.

Yayımlanan video kısa süre içerisinde çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Çok kısa süre içerisinde 1,7 milyonu aşkın izleyici tarafından izlenen videoya 14 bin 470'den fazla yorum yapıldı. 2 dakika 53 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu 174 bin beğeni aldı. Yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Battlefield 2042 Ne Zaman Çıkacak?

Battlefield 2042, 22 Ekim 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. EA Play abonesi olan oyuncular 15 Ekim 2021 tarihinde on saatlik deneme sürümünü oynayabilecek.

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