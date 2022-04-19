Battlefield 2042'ye Oyun İçi Sesli Sohbet Özelliği Nihayet Ekleniyor

EA, Battlefield 2042'ye gelen güncelleme ile birlikte oyuncuların oyun içi sesli sohbet aracılığıyla sohbet edebileceğini duyurdu.

EA'nın Battlefield 2042 için göndermiş olduğu 4.0 güncellemesi için resmî yama notlarında yayıncı, oyunun Kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncuların en çok istediği özelliği doğruladı.

Ancak dikkat edilmesi gerekilen önemli bir ayrıntı var. Battlefield 2042'nin oyun içi sesli sohbeti yalnızca manuel olarak bir grup oluşturduğunuzda kullanılabiliyor bu nedenle rastgele eşleştiğiniz oyun içi ekibinizle otomatik olarak iletişim kuramazsınız. Yine de Battlefield'ın 64 oyuncuya kadar takımları desteklediği düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum.

Bu güncellemeden önce arkadaşlarınızla grup olarak girdiğiniz bir oyunda sesli sohbet yoluyla iletişim kurmanın tek yolu Discord gibi bir üçüncü parti uygulama veya konsolunuzun arkadaşlar/parti sistemi aracılığıylaydı. Neyse ki 4.0 güncellemesi biraz geç olsa da iletişimi artık kolaylaştırıyor.

Sesli Sohbetin Yanı Sıra Silah Eklentilerinde de Değişiklikler Var

Oyun içi sesli sohbetin eklenmesi yadsınamaz bir şekilde güncellemenin ana detayı olsa da başka değişiklikler de var. Örneğin 3.3 güncellemesinde tanıtılan güncellenmiş puan tablosu kullanıcı arayüzü artık her oyun turunun sonunda görünecek. Silahlarınızı kişiselleştirmeyi daha benzersiz ve daha az detaylı hâle getirmek için tasarlanmış silah eklentilerinde de bazı değişiklikler var. Yama notlarında bu konuyla ilgili geliştiriciler "Önceden bazı eklentilerin diğerleriyle çok benzer etkileri vardı ve onlar arasında geçiş yaparken silahlarınız üzerindeki etkisinin ne olacağı belirsizdi." diyor.

Güncellemenin tüm detayları için buradaki güncelleme notlarını okuyabilirsiniz.

Battlefield 2042 kısa süre önce Steam'de 1.000 eş zamanlı oyuncunun altına düştü ve geliştiriciler oyuncuları oyuna döndürmenin yollarını arıyor.