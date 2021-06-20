Battlefield 4 Sunucu Kapasitesi Arttırıldı: Oyuncular Akın Ediyor!

Oyuncular, özellikle son zamanlarda Battlefield 4 isimli video oyununa yoğun ilgi göstermeye başladı. Electronic Arts, yaşanan yoğunluk sonucunda Battlefield 4 sunucu kapasitesi ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karar sonucunda popüler FPS oyununun sunucu kapasitesi arttırıldı.

Yoğunluk Sonucunda Battlefield 4 Sunucu Kapasitesi Arttırıldı

DICE tarafından Frostbite isimli oyun motoru ile geliştirilen Battlefield 4, ilk olarak 2013 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen video oyunu, günümüzde dahi popülerliğini devam ettiriyor.

Popüler video oyununun sunucuları, oyuncuların akın etmesinden ötürü tam kapasiteye ulaştı. Bununla birlikte oyuncular, çevrim içi modu oynayabilmek için belirli bölgelerde uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Electronic Arts, başarılı video oyununa gösterilen yoğun ilgi sonucunda sunucu kapasitesini arttırma kararı aldı. EA topluluk yöneticisi Straatford, Battlefield 4'e gösterilen ilginin Battlefield 2042 duyurusundan kaynaklandığını düşünüyor.

Çevrim içi moddaki bekleme süresinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı bölgesinde diğer bölgelere kıyasla çok daha uzun olduğunu fark ettiklerini söyleyen Straatford, söz konusu bölgenin sunucu kapasitesini arttırdıklarını duyurdu. Straatford, oyuncuların artık daha kısa süre içerisinde çevrim içi modu oynayabileceğini ifade etti.

Battlefield 4'e gösterilen yoğun ilginin sebebi Battlefield 2042'nin duyurusu olmayabilir çünkü Amazon, geçtiğimiz haftalarda söz konusu video oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya başlamıştı. Video oyunu, ücretsiz olarak dağıtıldığından dolayı oyuncu sayısında önemli ölçüde artış meydana gelmiş olabilir.

Popüler FPS oyununu hala almadıysanız ücretsiz oyun kampanyasından yararlanabilirsiniz fakat elinizi çabuk tutmalısınız çünkü kampanya yarın sona erecek. Amazon kampanyasından yararlanmak için Amazon Prime aboneliğine sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

Battlefield 4’ü Prime Gaming sayfası üzerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz. Verilen kodu Origin üzerinden aktif edebilir ve oyuna kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Battlefield serisinin en başarılı yapımlarından bir tanesi olan Battlefield 4’ün 21 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Kodu kullanmak için 21 Temmuz 2021 tarihine kadar süreniz bulunuyor.

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