'Battlefield 5' Satışlarında Hayal Kırıklığı!

Electronic Arts'ın (EA) popüler serisinin son oyunu Battlefield 5, piyasaya sürülmeden önce fragman videolarıyla büyük heyecan yaratmıştı.

9 Kasım 2018’de oyun severlerle buluşan oyundan beklentiler bir hayli yüksekti. Ancak görünüşe göre oyun beklentileri karşılayamadı, en azından satış rakamları açısından.

EA tarafından paylaşılan verilerde, Battlefield 5'in satış rakamlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar toplamda 7.3 milyon adet ile sınırlı kaldığı görülüyor. Bu rakam her ne kadar çok düşük gibi görünmese de EA’nın bu oyundan beklentisi çok daha yüksekti.

EA’nın bir önceki oyunu Battlefield 1’in aynı süre zarfında 10 milyondan fazla sattığı dikkate alındığında, Battlefield 5’in beklentilerin altında kaldığına hiç şüphe yok.

EA’nın CFO’su Blake Jorgensen, Battlefield 5’in satış rakamlarının yüzleri güldürmemesini birkaç farklı nedene bağlıyor. 2018'in son çeyreğiyle ilgili yapılan mali değerlendirmeler sırasında açıklamalarda bulunan Jorgensen, "Çıkış tarihinin Kasım ayına ertelenmesi maalesef satışları kötü etkiledi. Battlefield V, tatil dönemine yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi nedeniyle çok daha sıkı bir rekabetle mücadele etmek zorunda kaldı." diye konuştu.