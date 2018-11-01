Battlefield 5 Sistem Gereksinimleri Resmi Olarak Duyuruldu

Battlefield 5 sistem gereksinimleri en sonunda resmiyete kavuştu. Daha önce beta ve alfa süreçleri için açıklanan gereksinimlerin ardından, oyunun geliştiricisi DICE, oyuncuların merakla beklediği Battlefield 5 sistem gereksinimleri açıklamasını yaptı.

Son zamanların en çok beklenen oyunlarının başında gelen Battlefield 5, her zaman olduğu gibi İsveçli oyun geliştirici DICE tarafından yapılacak ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak. Serinin on altıncı oyunu olmasına karşın Battlefield 5 olarak isimlendirilen yapım, İkinci Dünya Savaşı temalı olacak ve daha önce savaşın ele alınmamış cephelerinden bazılarını ele alacak. Başta Norveç olmak üzere farklı ülkelerde geçecek olan oyun, milyonlarca insanın öldüğü savaşın acıklı noktalarına değinecek.

20 Kasım 2018 tarihi itibarıyla PC, PS4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak olan Battlefield 5, İkinci Dünya Savaşı dönemini anlatmasının yanı sıra başarılı grafikleri ve oynanışıyla da göze çarpacak. Özellikle bilgisayar platformu üzerinde oldukça güzel görünen oyun, bu özelliği sebebiyle bilgisayar üzerinden oyun oynayanlar tarafından merakla bekleniyor.

Battlefield V, diğer oyunlarda gördüğümüz birçok özelliği bünyesinde barındırırken, birden fazla kişi tarafından oynanırken sunduğu farklı detaylarla ön plana çıkıyor. Bugüne kadar tek kişilik hikâyesinden ziyade çok oyunculu tarafıyla dikkatleri üzerine çeken Battlefield serisini bir adım daha öteye götürmeye kararlı olan Battlefield 5, daha önce görmediğimiz Tides of War, Firestorm ve Grand Operations gibi modlar içeriyor.

Son zamanlarda oldukça popüler olan Battle Royale modu da içerecek olan Battlefield V, Firestorm adı altında oynatacağı Battle Royale moduyla birçok oyuncuya yeni bir heyecan sunmaya hazırlanırken, bütün bu özelliklere erişmek için ihtiyacınız olan Battlefield 5 sistem gereksinimleri ise hemen aşağıdaki gibi.

Battlefield 5 sistem gereksinimleri

Battlefield 5 önerilen sistem gereksinimleri

İŞLETİM SİSTEMİ: 64-bit Windows 10 ya da daha iyisi

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 ya da benzeri

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon™ RX 580 8GB

DirectX: 11.1 Compatible video card or equivalent

Online bağlantı ihtiyaçları: 512 KBPS

Depolama alanı: 50GB

Battlefield 5 DXR için sistem gereksinimleri

İŞLETİM SİSTEMİ: 64-bit Windows 10 October 2018 Update (1809)

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700

İşlemci (Intel): Intel Core i7 8700

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 2070

DirectX: DirectX Raytracing uyumlu kart

Online bağlantı ihtiyaçları: 512 KBPS

Depolama alanı: 50GB

Battlefield 5 minimum sistem gereksinimleri