Battlefield 5 Ücretsiz Oynanabilecek! Acele Edin

Battlefield, hayranlara bir güzellik yaptı. Geçtiğimiz hafta yeni bir güncelleme alan oyun, şimdi de kısa bir süreliğine ücretsiz hale geldi. Battlefield 5, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanılabilinecek.

Oyunu sektörünün önde gelen isimlerinden olan Battlefield, yıllardır oyuncuların dikkatini çeken bir oyun oldu. Hemen hemen tüm oyuncuları etkisi altına alan Battlefield'ın savaş içeren teması tüm oyuncuları kalbinden vuruyor. EA Digital Illusions CE tarafından geliştirilen, Electronic Arts tarafından dağıtılan Battlefield 5, tüm platformlarda bir süreliğine ücretsiz oldu.

Battlefield 6'nın hazırlıkları devam ederken, son güncelleme ile birçok yenilik edinen Battlefield 5; PC, Xbox One ve PS4'te ücretsiz hale geldi. Xbox ve PS4 kullanıcıları kendi mağazalarından oyuna erişebiliyor. PC kullanıcıları ise Origin üzerinden oyunu edinebilirler. Bu ücretsiz denemeyi sadece 1-3 Kasım tarihleri arasında edinebilirsiniz. Satın almak isteyenler için fiyatlar şu şekilde:

PS4 Battlefield 5 : 319TL

Xbox One Battlefield 5 : 338TL

PC Origin Battlefield 5 Standart Edition : 255TL

PC Origin Battlefield 5 Year 2 Edition : 383TL

Battlefield 5 hafta sonumuzu neşelendirecek. Siz de oyunu denemek istiyorsanız Origin veya diğer konsol mağazalarından oyunu ücretsiz indirebilirsiniz. Ancak unutmayın sadece 1-3 Kasım tarihleri arasında.