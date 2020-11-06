Electronic Arts, düzenlenen mali toplantı sırasında Battlefield serisinin yeni oyunu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. EA tarafından yapılan açıklama sonrasında serinin milyonlarca hayranının cevabını merakla beklediği soru yanıtlandı ve DICE tarafından geliştirilmekte olan Battlefield 6 çıkış tarihi belli oldu.

Battlefield 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Electronic Arts, düzenlenen bir mali toplantı esnasında Battlefield 6 çıkış tarihi ile ilgili milyonlarca oyuncunun kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Şirket, oyunun hayranlarının soru işaretlerine değindiği açıklamasında video oyununun ne zaman piyasaya sürüleceğinin yanıtını da verdi. Electronic Arts'ın yaptığı açıklamaya göre video oyunu 2021 yılında çıkışını gerçekleştirecek ve oyuncularıyla buluşacak.

Electronic Arts yaptığı açıklamada oyunun hangi platformlara çıkacağını belirtmedi ancak oyun 2021 yılında çıkması aslında yeni nesil oyun konsolları ve PC platformlarında çıkacağını doğruluyor. Oyunun bu nedenle yeni nesil oyun konsolları Xbox Series S, Xbox Series X ve PlayStation 5 dahil olmak üzere birçok platformda çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

EA açıklamasının sonrasında oyuncuların kafasında hangi platformlara çıkışını gerçekleştireceğinden sonra meydana gelen önemli sorulardan başka biri de oyunun yeni nesil oyun konsollarla birlikte gerçekten de yeni deneyimler mi sunacağı yoksa PlayStation 4 ve Xbox One platformlarının sunduğu oyun deneyimi ile aynı oyun deneyimi mi sunacağı oldu.

Electronic Arts, düzenlenen mali toplantıda yaptığı açıklamada, oyunun geliştiricisi DICE'nin gerçek bir yeni nesil vizyonu olduğunu söyledi. Bu, video oyununun yeni nesil oyun konsollarıyla beraber oyunculara gerçek bir yeni nesil oyun deneyimi sunacağının bir göstergesi olabilir ancak oyuncular olarak bunu şimdilik basit bir tahmin olarak görmek daha iyi bir fikir olacaktır.

Şirket, oyun hakkında "DICE daha önce görülmemiş bir Battlefield oyunu geliştiriyor. Yeni oyun konsollarının sunduğu imkanlar, ekibin gerçek bir yeni nesil video oyunu sunmasına olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

Battlefield 6 çıkış tarihi ve oyunun nasıl bir kalitede olacağını gösteren detaylar maalesef ki bunlarla sınırlıydı ancak Electronic Arts'ın ilerleyen aylarda oyun hakkında daha çok açıklama yapacağı ve bu açıklamanın muhtemelen oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı bilgisini veren bir açıklama olacağı bekleniyor.