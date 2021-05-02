Battlefield 6 İlk Ekran Görüntüleri Sızdırıldı!

Battlefield 6 ilk ekran görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüleri, Battlefield serisinin yeni oyunu hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor. Sızdırılan görsellere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Battlefield 6 İlk Ekran Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı

DICE tarafından geliştirilmekte olan Battlefield 6 isimli video oyunu ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son yaşanan sızıntı ile birlikte oyunun ilk ekran görüntüleri gün yüzüne çıktı. Battlfield ve Call of Duty sızıntıları ile tanınan Tom Henderson, sızdırılan ekran görüntülerinin Battlfield 6'ya ait olduğunu belirtti.

Paylaşılan görsellere baktığımızda serinin yeni oyununun modern bir zamanda geçeceğini görüyoruz. Aktarılan bilgilere göre modern savaşlara ev sahipliği yapacak Battlefield 6, gece gündüz döngüsüne ve dinamik hava olaylarına sahip olacak. Henderson, oyunda yer alan silahların neredeyse her yönünün kişiselleştirilebileceğini söyledi.

Paylaşılan bir görselde oyunda ada haritasının yer alacağını görüyoruz. Diğer görselde ise oyunda kontrol edeceğimiz karakter helikopterin kokpitinde yer alıyor. Paylaşılan her iki görselde de hortumun meydana geldiğini görüyoruz. Sızdırılan ekran görüntüleri, oyunda hava olayıları ve gece gündüz döngüsünün olacağını doğruluyor.

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan bilgilere göre Electronic Arts ve DICE firmalarının yeni video oyunu kooperatif senaryo sunabilir. Paylaşılan bilgilere göre günümüzün 10 yıl sonrasını konu alacak video oyunu, askeri robotlar, gelişmiş insansız hava araçları (drone), jetler, tanklar ve helikopterler sunacak. Oyuncular, bu gelişmiş teknolojileri kullanabilecek.

Electronic Arts'ın yeni Battlefield oyununda battle royale modunun yer alacağı iddia ediliyor. Aktarılan bilgilere göre battle royale modu, oyun çıkışını gerçekleştirdikten sonra yayımlanacak. Bu modda toplamda dört sınıf yer alacak ve her sınıfta farklı yetenekler olacak.

2021 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun, PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S platformları için geliştiriliyor. DICE, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yeni yapımın Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına sunulmayacağını doğrulamıştı.

Electronic Arts ve DICE firmalarının çok yakın bir zamanda yeni oyunu resmi olarak duyurması bekleniyor. Resmi duyuru ile birlikte çok sayıda oyuncunun merak ettiği sorular yanıtlanacaktır. Yeni oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.