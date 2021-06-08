Battlefield 6 İsmi ve Hangi Zamanda Geçeceği Sızdırıldı!

Serinin en yeni oyunu olarak saatler sonra tanıtılması beklenen Battlefield 6 ismi ve hangi zamanda geçeceği sızdırıldı. Sızıntılara göre video oyununun hangi zamanda geçeceği de açıklığa kavuştu. Oyun, söylentilere göre 2021 yılının 21 yıl sonrasında geçecek.

Battlefield 6 İsmi Ne Olacak?

Yeni ortaya çıkan söylentilere göre bir sonraki oyunun ismi Battlefield 2042 olacak. Bu söylentiler eğer doğruysa oyun bundan 21 yıl sonrası gibi yakın bir gelecekte geçecek. Oyunun ismi bir Reddit kullanıcısı olan HeroTK tarafından Tom Henderson'a da atıfta bulunarak bildirildi. Sızıntıda BF 2042'nin Battlefield tarihinin en büyük haritalarına sahip olacağı bilgisi yer alıyor.

Sızıntı derlemesi ayrıca büyük içerik oluşturucuları ve yayıncılar için özel bir test sürecinin ardından bu ayın sonlarına doğru erken bir beta sürümünün geleceğini içeriyor. Bunlardan herhangi birinin doğru olup olmadığını öğrenmek için elbette ki o zamana kadar beklememiz gerekmiyor. Electronic Arts (EA), bir sonraki Battlefield oyununu 9 Haziran Çarşamba günü yani yarın tanıtmayı planlıyor. Bu iddiaların doğru mu yoksa yanlış mı olduğu yarın yapılması beklenen tanıtımda belli olacak.

Battlefield Oyunları Steam'de İndirimde

Serinin eski oyunlarını oynamak isterseniz Steam'in Battlefield oyunlarına özel olarak yaptığı indirim süresi sona ermeden serinin en çok beğendiğiniz ve daha önce oynamadığınız bir oyunu satın alarak bunu değerlendirebilirsiniz.

Steam Battlefield indirim sürecinde indirimli olarak satın alabileceğiniz oyunlar ve fiyatları şu şekilde:

Battlefield V: 138,59 TL

Battlefield 1: 69,99 TL

Battlefield Hardline Ultimate Edition: 69,99 TL

Battlefield 4: 69,99 TL

Battlfield 3 Premium Edition: 69,99 TL

Battlefield Bad Company 2: 32,25 TL

Battlefield Bundle: 208,92 TL

İndirime giren oyunların büyük bir bölümü %75 oranında indirime giren oyunlardan oluşuyor. Örneğin 20 Ekim 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Battlefield 1, yüzde 75 oranında indirime girerek 279,99 TL'den 69,99 TL'ye düştü. I. Dünya Savaşı'nı konu alan oyunun yanında Battlefield Hardline Ultimate Edition da aynı oranda indirime girerek 279,99 TL'den 69,99 TL'ye düştü. Yüzde 79'luk indirim oranıyla öne çıkan Battlefield Bundle ise 979,97 TL'den 208,92 TL'ye düştü.

Kısa bir süreliğine geçerli bir ücretsiz oyun kampanyasında Battlefield 4'ün olduğunu da hatırlatalım. Bu kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.