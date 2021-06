Battlefield 6 Oyun İçi Görüntüleri Sızdırıldı!

Resmi Battlefield 6 duyurusu 9 Haziran 2021 Çarşamba günü TSİ 17:00 sıralarında gerçekleşecek ve geriye sayım devam ediyor. Büyük bir heyecan ile yeni oyun hakkındaki ilk detayların açıklanacağı zamanın gelmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi bu zamana kadar, duyuru fragmanından alındığı iddia edilen görüntüler ve hikaye detayları, medya dosyaları ve önemli detaylar dahil birçok sızıntı ile karşılaşmıştık. Tanışmaya az bir zaman kalmış olsa da, yenileri gelmeye devam ediyor. Battlefield 6 oyun içi görüntüleri sızdırıldı.

Aşağıdan bakabileceğiniz bu görüntüler, oyunun Pre-Alpha testlerinden alınmış olduğunu söyleyelim ve genel olarak baktığımızda, yakın gelecek temasının bir kez daha teyit edildiğini söyleyebiliriz. Havadaki bir helikopterin etrafında uçuşan roketlerin yanı sıra, farklı farklı araçları kontrol edebildiğimizi de görebiliyoruz. Zaten bu daha önceden Tom Henderson tarafından da dile getirilmişti. Ayrıca ekran göstergeleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor iken, kum fırtınası olayı da gözlerden kaçmıyor. Battlefield 6’nın Pre-Alpha aşamasından sızdırılan görüntülere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Battlefield 6 Oyun İçi Görüntülerini Kaçırmayın

Battlefield 6 Görüntüleri

Sızdırılan Battlefield 6 Detayları

Şu an için resmiyet kazanmamış olsa da, Tom Henderson tarafından sızdırılan bilgiler ile yeni oyun hakkında birtakım bilgilere sahibiz. Bu yılın son çeyreğinde çıkacak olan Battlefield 6, her ne kadar PC ve yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak olsa da, PlayStation 4 ve Xbox One için de geliştiriliyor.

Battlefield 4 sonrasındaki bir zamanda, günümüzün on yıl sonrasında geçecek olan yeni oyun, sıradaki dünya savaşını konu alacak. Birleşik Devletler ve Rusya ülkelerinin küresel çatışmanın merkezinde olacağı ve oyuncular olarak bizim de bu iki süper güç tarafından tutulmuş elit bir birim olacağız.

Kooperatif olarak oynanacağı da söylenen senaryoda, duruma göre Birleşik Devletler ile Rusya arasında taraf seçebilmek gibi bir şansımız da olacak. Kullanabileceğimiz araçların arasında askeri robotlar, gelişmiş insansız hava araçları (drone), jetler, tanklar ve helikopterler bulunacak.

Ücretsiz bir modun da sunulacağının iddia edilmesine ek olarak, oyunun çıkışından sonra her birinin kendisine özgü oynanış stili ile dört sınıfın olacağı bir Battle Royale modunun oyuncuların beğenisine sunulacağı da söyleniyor.

Sızdırılan bilgilerde ayrıca gece-gündüz geçişi, dinamik hava durumu değişimi ve hatta doğal felaketlerin de yaşanacağı söyleniyordu. İlk olarak Battlefield 4’te kullanılan Levotion mekaniğinin yeni oyunun temel bir parçası olacak ve oyuncular çevre ile etkileşime girebilecekler. Bu sayede harita üzerinde binaların yıkılması dahil büyükten küçüğe değişimler yaşanabilecek.