Battlefield 6 ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Tom Henderson tarafından aktarılana göre, Battlefield 6 üst düzey oyuncu deneyimi sunacak. Detaylar haberimizde.

Oyuncular olarak büyük bir merakla beklediğimiz yeni Battlefield oyunu, bu ay itibarıyla duyurulacak. Yakın bir zaman önce duyurulmuş olan Battlefield mobil oyununa ek olarak bir açıklama yapan DICE, bir sonraki ana oyun ile bu ay içerisinde buluşacağımızı söylemişti. Bu nedenle, büyük bir heyecan ile resmi açıklamayı bekliyoruz.

Battlefield ve Call of Duty serileri hakkında sızdırdığı bilgiler ile ün kazanmış olan Tom Henderson, geride bıraktığımız zaman içerisinde birtakım bilgileri bizler ile buluşturmuştu. Mesela ücretsiz bir modun da oyunculara sunulacak olmasının yanı sıra günümüzden on veya on beş yıl sonrasında geçecek olan oyunun ana senaryosunun kooperatif olarak oynanabilecek oluşu, ilerleyişimiz boyunca Birleşik Devletler ve Rusya arasında taraf seçimi yapabilecek olmamız, çok oyunculu mod detayları ve son olarak doğal felaketlerin yaşanabilecek olması gibi önemli detaylar var.

Şimdilik yeni Battlefield oyununun ne zaman duyurulacağına dair elimizde net bir açıklama yok. Ama çok yakın bir zamanda duyurulacağına bakacak olursak, bu ayın ortalarını bekleyebiliriz. Öte yandan, yakın bir zaman önce Youtube kanalı üzerinden bir video yayınlayan Tom Henderson, yeni bilgileri de bizlere aktarmaya devam etti.

Battlefield 6 Oyuncu Deneyimi Yüksek Olacak

Bildiğiniz gibi daha önceden açıklama yapan Electronic Arts ve DICE, önceki Battlefield oyunlarına göre çok daha geniş bir oyuncu deneyimi sunacaklarını belirtmişlerdi. Yüz yirmi sekiz oyuncuya kadar destek ve henüz bir söylentiden ibaret olan doğal felaketler bunların bir parçası olacak iken, Tom Henderson gece-gündüz geçişi ve dinamik hava durumu değişimi de bu deneyimin bir parçası olacağını söylüyor.

Hatırlayacağınız üzere Battlefield 4 oyununda Levolution mekaniği bulunuyordu ve bu, her çok oyunculu harita için dinamik bir savaş alanı oluşturuyordu. Oyuncular çevre ile etkileşime girebiliyor ve bu sayede oyundan oyuna büyükten küçüğe değişimler yaşanabiliyordu. Büyük değişimler ise büyük yapıların yok edilmesi ile yaşanıyordu. Henderson tarafından belirtilene göre bu mekanik, sıradaki oyunun temel bir parçası olacakmış.

Bu bilgilerin yanı sıra yeni Battlefield oyununun fragmanına da değinen Tom Henderson, günlük güneşlik bir havada başlayıp yağmurlu bir hava ile sona ereceğini belirtti. Ayrıca senaryo boyunca Osprey uçaklarını kullanabileceğimizi ve içlerinden birkaçının tanıtım fragmanı sırasında gösterileceğini de sözlerine ekledi.

Her ne kadar bu bilgiler itibarı yüksek bir isimden geliyor olsa da, resmi olarak birçok bilinmez söz konusu. Bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni Battlefield, PC ve yeni nesil konsollar için geliştiriliyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan DICE, oyunun PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmayacağını doğrulamıştı.