Battlefield 6 PS4 için Çıkış Yapacak mı? İşte Açıklama

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yatırımcılar konferansı sırasında konuşan EA CEO'su Andrew Wilson, Battlefield 6 hakkında bazı detaylara değindi. Peki Battlefield 6 PS4 ve Xbox One üzerinde de oynanabilecek mi? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Battlefield 6 PS4 ve Xbox One Üzerinde Oynanabilecek mi?

Andrew Wilson tarafından yapılan açıklamalarda yeni oyun 'gerçek bir savaş deneyimi' olarak tanımlandı ve yeni nesil oyun konsollarının performansından tam anlamı ile yararlanılacağı ifade edildi. Wilson, konuşmasının devamında PS5 ve Xbox Series X ile deneyimin başka bir seviyeye taşındığını vurguladı.

Öte taraftan Wilson, yeni nesil konsollardaki bu gelişmeyi 'özel versiyon' olarak tanımladı. Burada PS4 ve Xbox One kullanıcıları için herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da, tıpkı diğer oyunlardaki gibi, Battlefield 6'nın mevcut nesil ve yeni nesil için farklı sürümlerle satışa sunulması bekleniyor.

Yani evet, PS4 ve Xbox One kullanıcıları büyük ihtimalle yeni oyunu oynayabilecekler ancak performans ve deneyim açısından arada ciddi farklar olacak.

Battlefield 6, Haziran 2021 tarihinde resmi olarak duyurulacak. Bu duyuru ile birlikte oyunun hangi konsollara çıkış yapacağını daha net bir şekilde öğrenmiş olacağımızı sanıyorum. Bunun ardından resmi tanıtım ise 22 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenecek olan EA Play etkinliği sırasında gerçekleşecek.

Son olarak, oyunun satışa sunulma tarihi ise 1 Ekim 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında konumlanacak. Wilson, bu çeyrekte çıkış yapacağını söylemiş olsa da, net bir tarih vermekten kaçındı.

Peki siz Battlefield 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni oyun nasıl olacak ve mevcut nesil için kullanıma sunulacak mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.